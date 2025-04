Assassin's Creed : Origins et Odyssey franchissent tous deux un palier majeur, Shadows est déjà sur leurs traces

S'il y a bien une licence qui continue au fil des années d'être un succès pour Ubisoft, c'est Assassin's Creed, alors pas étonnant que de nombreux projets soient en cours de développement comme l'avait confirmé Yves Guillemot l'an dernier. Nous en avons encore eu la preuve ce jeudi soir au détour d'une double annonce qui doit bien faire plaisir aux développeurs. Elle concerne Assassin's Creed Origins (2017) et Assassin's Creed Odyssey (2018), les deux premiers jeux de la formule RPG. Tous deux ont désormais vu défiler plus de 40 millions de joueurs chacun, c'est énorme ! Cela ne nous dit toutefois pas à combien ils se sont vendus ni les revenus qu'ils ont générés, surtout qu'ils sont notamment inclus dans l'offre Ubisoft+ et qu'il y a eu des périodes d'essai gratuit qui doivent être prises en compte. À n'en pas douter, leur présence dans le menu de l'Animus Hub va continuer à inciter les joueurs curieux à s'y intéresser ces prochaines années, en espérant que leur intégration puisse un jour être plus complète. Notez que c'est Kassandra qui a été utilisée pour illustrer l'épisode en Grèce, elle qui est le choix canonique. Ça fait plaisir. Et en parlant d'Assassin's Creed Shadows, il n'est pas en reste à peine un mois après son lancement.

En effet, il a également été indiqué qu'en quatre semaines, l'épisode au Japon a attiré plus de joueurs que ses prédécesseurs sur la même durée. Combien ? Rien n'est précisé, mais nous avions appris le 22 mars que 2 millions de joueurs avaient pris part à l'aventure, puis dans la foulée 3 millions au 27 mars, donc en une semaine, faisant d'Assassin's Creed Shadows le deuxième plus gros jeu de la licence en termes de revenus de vente day one et la meilleure sortie d'un jeu Ubisoft sur le PlayStation Store. En bonus, plus de 40 millions d'heures avaient alors été jouées, ce qui a dû énormément augmenter depuis. Espérons tout de même avoir plus de détails lors du prochain bilan financier d'Ubisoft avec quelques chiffres de vente concrets.

