Assassin's Creed Origins et Odyssey : les deux Discovery Tour offerts sur PC via Uplay durant quelques jours

À l'occasion de l'annonce de ses résultats financiers, Ubisoft est revenu sur le fait que 9 millions de jeux gratuits ont trouvé preneur ces dernières semaines. Pour rappel, Assassin's Creed II, Rayman Legends et Child of Light ont été offerts sur Uplay pour inciter les joueurs à rester à leur domicile durant le confinement dans le cadre de l'initiative « Restez chez vous, Jouez chez vous ». L'éditeur a fait un geste supplémentaire, là encore en lien avec sa licence phare Assassin's Creed.

Ce sont donc les deux Discovery Tour en Grèce antique et Égypte ancienne qui peuvent désormais être récupérés sans frais sur PC via Uplay. À la base, ces modes de jeu sont entièrement gratuits pour les possesseurs d'Assassin's Creed Origins et Odyssey, permettant d'arpenter ces mondes ouverts librement tout en s'instruisant par le biais de leçons, mais ici, ils sont offerts en stand-alone, utilisés tels quel par certains professeurs comme outil pédagogique.

Assassin's Creed Odyssey 26,99€ sur Amazon* * Prix initial de vente : 26,99€. « Dans le contexte actuel, des millions d'enfants connaissent un véritable bouleversement dans leur façon d'étudier, les professeurs sont contraints d'adapter leurs leçons aux outils digitaux et de nombreuses personnes sont en quête de nouveaux moyens d'apprentissage. Nous sommes donc très fiers des Discovery Tours et de leur capacité à rendre l'Histoire accessible, immersive et fun » déclare Etienne Allonier, Brand Director d'Assassin's Creed.

D'ailleurs, si vous êtes professeur et souhaitez avoir plus de renseignements pour utiliser ces incroyables outils, vous pouvez directement écrire à Ubisoft via acdiscoverytour@ubisoft.com, tandis qu'un coin des parents est disponible ici pour répondre à certaines questions.

Notez que vous avez jusqu'au 21 mai pour les récupérer et que Les Lapins Crétins : Apprends à coder est toujours disponible. Avec un tel engouement pour ces Discovery Tour, il y a fort à parier qu'Assassin's Creed Valhalla en bénéficiera aussi à l'avenir.