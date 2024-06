Assassin's Creed Shadows : 13 minutes de gameplay léthal introduisant les principales nouveautés

C'est en septembre 2021 qu'Ubisoft officialisait les prochains jeux de la saga Assassin's Creed, dont Codename Red, qui seront intégrés à un hub répondant au nom de code Infinity, dont la plupart des informations le concernant sont toujours à l'état de rumeurs. Il aura fallu patienter jusqu'à la mi-mai 2024 pour que ce soit finalement dévoilé Assassin's Creed Shadows, l'épisode prenant place au Japon féodal et qui mettra en scène deux protagonistes fort différents, la shinobi Naoe et le samouraï Yasuke, à partir de 1579. Depuis, nous avons fait le point sur tous les détails déjà connus et, hier soir, avons pu découvrir une première bande-annonce de gameplay fort excitante dans laquelle les deux styles de jeu des personnages ont été mis en avant.

Pour l'Ubisoft Forward, l'éditeur a donc comme promis diffusé 13 minutes de gameplay commenté, avec en préambule l'orchestre Taiko Project qui a jouté du tambour sur scène pour bien nous immerger. Une présentation globale du jeu a ensuite eu lieu sur scène, ne nous apprenant rien de nouveau, mais rappelant notamment que nous pourrons passer de l'un à l'autre et que les saisons feront évoluer les décors, exemple à l'appui nous en mettant plein la vue.

La séquence commence donc du point de vue de Yasuke, à cheval, qui arrive dans le village de Fukuchiyama. Si vous pensiez que le fait qu'il soit un étranger poserait problème, ce n'est clairement pas le cas, loin de là, puisque son statut de samouraï auprès d'Oda Nobunaga lui attire la révérence des villageois qui s'écartent sur son passage. Et jeu au Japon oblige, il y aura des shiba inu qu'il sera possible de caresser ! À la suite d'un dialogue avec une vieille femme, il reçoit des indices s'affichant à la gauche de l'écran pour mener à bien notre objectif. Après avoir repéré sa cible, la situation s'envenime vite, l'occasion de découvrir ce qu'il vaut en combat. C'est en maniant un kanabō qu'il défonce ses opposants, avec tout un système de contres et de posture, sans parler des désormais habituelles capacités qui sont couplées à une jauge d'adrénaline donnant lieu aux fameuses offensives en noir et blanc vues dans le dernier trailer. S'ensuit un combat de boss contre Fujioka Jiro, qui est de niveau 30 et dispose de plusieurs segments de vie. Nous pouvons constater que son armure est détruite petit à petit, tandis que des éléments cinématiques sont inclus au combat. L'élimination au katana est elle assez stylée et vous noterez qu'il n'y a pas de corridor de la mémoire, de même pour Naoe par la suite.

En parlant d'elle, son introduction est assez classe. Rapidement, un aperçu de la carte du monde nous est donné, où l'élément le plus marquant est le logo d'Abstergo bien visible en haut à gauche, suggérant donc que le présent se passera chez les Templiers modernes. Lors de certaines séquences de dialogue, nous aurons le choix du personnage avec lequel poursuivre l'aventure, ici Naoe qui va donc partir infiltrer le château de Fukuchiyama. Parkour avec le grappin à la physique réaliste, élimination aérienne, possibilité de ramper dans les herbes, faux capable de la projeter vers l'ennemi avant de l'éliminer, les possibilités sont nombreuses. Les joueurs voulant être le plus fidèle possible au crédo pourront mettre KO les ennemis au lieu de les tuer. Le fait d'éteindre les lumières pour être discret est également dépeint, ainsi qu'une élimination à travers un shōji franchement classe. Et le top du top, c'est la possibilité de se cacher au plafond ! Enfin, Naoe est montrée tuant un garde à distance avec un kunai avant de ramper sous l'eau et utiliser un bambou pour respirer, puis d'assassiner sa cible Lord Hayashi. Le combat qui suit met rapidement en avant sa faux et le fait qu'elle soit assez vive dans ses mouvements, avant qu'elle ne prenne la fuite. Un léger aperçu global est ensuite diffusé.

Une vidéo explicative de cette séquence de gameplay a également été mise en ligne, ainsi qu'un trailer pour l'édition collector que nous avions d'ores et déjà pu découvrir le mois dernier. Quelques visuels sont à retrouver en page suivante.

La date de sortie d'Assassin's Creed Shadows est pour rappel fixée au 5 novembre 2024 sur PS5, Xbox Series X|S, PC (Ubisoft Store, Epic Games Store) Mac et Amazon Luna.

