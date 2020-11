Assassin's Creed Valhalla : 4K ou 60 fps fixe, il va falloir choisir sur PS5 et Xbox Series X et S suite au patch 1.0.4

C'est la question qui revient pour toutes les productions à l'heure de la next-gen : comment les titres gèrent-ils la 4K et le 60 fps ? Beaucoup ont choisi de privilégier la résolution ou la fréquence d'images avec deux modes d'affichage, mais pour Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft avait vu grand en proposant du 60 fps en 4K native sur Xbox Series X, et 4K upscalée sur PS5. Finalement, suite à la mise à jour 1.0.4 déployée aujourd'hui, il faudra faire un choix.

Celle-ci introduit en effet les désormais modes connus d'affichage différenciés : le Performance permet de jouer à 60 fps avec une résolution dynamique, et Qualité fixe la résolution à la 4K en maintenant un 30 fps stable. Ce changement technique tardit est dû à des soucis de performance sur certaines plateformes, et notamment sur Xbox Series S, même si celle-ci ne propose qu'une résolution en 1440p. En théorie, avec le mode Performance activé par défaut sur PS5 et Xbox Series X, vos sensations ne devraient pas trop changer, même s'il est possible que la résolution soit parfois légèrement inférieure à de la 4K, mais avec le mode Qualité activé par défaut sur Xbox Series S, les parties seront plus confortables.



Pour le reste des nouveautés et correctifs mineurs apportés par le patch, lourd de 2,5 à 4,3 Go suivant les plateformes, nous vous renvoyons vers le changelog en anglais sur le site officiel. À part ça, Assassin's Creed Valhalla est disponible à partir de 69,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Assassin's Creed Valhalla : Digital Foundry compare les versions PS5 et Xbox Series X et S