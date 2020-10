Assassin's Creed Valhalla : quid de la 4K et du 60 fps sur PS5 ? Ubisoft tranche définitivement la question

Quand bien même les Xbox Series X et PS5 sont compatibles 8K et 120 fps, beaucoup de jeux doivent déjà choisir entre la 4K et le 60 fps et ne peuvent pas offrir les deux performances en même temps. Alors quand Assassin's Creed Valhalla s'est retrouvé empêtré dans une énième affaire de sémantique cette semaine, Ubisoft a dû prendre la parole pour rassurer la communauté.

Dans un long billet faisant le point sur ses jeux next-gen, l'éditeur mentionne qu'Assassin's Creed Valhalla tournera « avec une résolution 4K à 60 images par secondes sur Xbox Series X » : jusque là, rien d'anormal, c'est ce qui était prévu, avec donc de la 4K et un framerate de 60 fps en même temps. Mais sur PS5, la phrase évoquait des « visuels détaillés en 4K et à 60 fps ». Oui, ce simple « et », qui n'implique pas que la résolution et le framerate sont proposés à leur maximum au même moment, pouvant laisser penser qu'il faudrait faire un choix entre les deux, a suffit à semer le doute dans les esprits des joueurs.

Le fin mot de l'histoire, c'est donc Ubisoft qui le donne, via un message envoyé à DualShockers.

Je peux confirmer qu'Assassin's Creed Valhalla fonctionne à 4K à 60 fps sur PS5 (4K upscalée).

Depuis, le blog d'Ubisoft a d'ailleurs été modifié pour indiquer que le jeu tournera « en 4K à 60 fps » sur PS5, supprimant le « et » de la discorde. Malgré tout, il ne s'agira pas de 4K native sur PlayStation 5, mais seulement de 4K upscalée, une image étirée et traitée numériquement à partir d'une résolution plus basse. Seuls les yeux les plus fins sauront déceler cette différence, mais cela peut tout de même être important pour certains. Assassin's Creed Valhalla sortira le 10 novembre sur toutes les plateformes, sauf sur PS5 où il attendra son lancement, et peut être précommandé pour 64,99 € sur Amazon.fr.