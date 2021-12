Assassin's Creed Valhalla: Forgotten Myths, un nouveau comics servant de préquelle à L'Aube du Ragnarök annoncé

La semaine dernière, Ubisoft a dévoilé l'extension L'Aube du Ragnarök pour Assassin's Creed Valhalla, qui fera la part belle à la mythologie nordique en nous faisant incarner Odin au travers d'un nouveau monde ouvert dépeignant le royaume de Svartalfheim alors qu'il cherche à libérer son fils Baldr. L'éditeur compte bien continuer à exploiter cet épisode et pas seulement via des DLC, mais aussi par du contenu cross-média. Nous avons déjà eu droit à plusieurs aventures annexes dont le comics Song of Glory qui faisait office de préquelle en Norvège, publié par Dark Horse. Même si le groupe s'est fait racheter par Embracer, il va bien continuer à collaborer avec Ubisoft, la preuve avec l'annonce relayée par IGN d'un nouveau comics.

Intitulé Assassin's Creed Valhalla: Forgotten Myths, il fera également office de préquelle, cette fois à L'Aube du Ragnarök, et son premier numéro sortira après le DLC le 16 mars prochain, en anglais évidemment. Nous retrouverons le trait de l'artiste Martín Túnica, déjà à l'œuvre sur Song of Glory, avec à l'écriture Alex Freed (Dragon Age: The Silent Grove), à la colorisation Michael Atiyeh (Halo: Escalation) et au lettrage Jimmy Betancourt (Hyper Scape), tandis que la couverture présente ci-dessus a été réalisée par Rafael Sarmento (Stanger Things: Tomb of Ybwen). Quant à l'histoire qui nous sera contée, en voici le synopsis :

Thor, Baldr et Heimdall ont de nouveau découvert des problèmes aux frontières d'Asgard. Un puissant géant du feu de Muspelheim menace le pays des Æsirs. Au lendemain d'une intense bataille, Baldr découvre que les Muspels se massent maintenant aux portes de Svartalfheim et entame un voyage pour ramener la paix dans les royaumes.

Vous l'aurez compris, nous devrions donc suivre les aventures de Baldr, qui est sans doute le personnage présent sur l'illustration.

Si vous préférez du contenu un peu plus terre à terre, mais traitant néanmoins de la technologie des Isus, les Récits Croisés avec Kassandra présents dans Valhalla et Odyssey devraient vous plaire. Le roman Assassin's Creed Valhalla : La Saga de Geirmund est sinon vendu 12,90 € à la Fnac.

