Assassin's Creed Valhalla : les notes de la presse anglophone

Le grand jour arrive pour les fans d'Assassin's Creed, qui pourront mettre la main sur Assassin's Creed Valhalla ce 10 novembre. Enfin, officiellement, car comme toujours, certains chanceux ont réussi à récupérer des copies physiques avant l'heure. Mais ce n'est bien qu'aujourd'hui que les journalistes de la presse internationale livrent leurs tests, et les retours sont très positifs.

Affichant une moyenne de 84/100 à cette heure sur Metacritic, le titre continue tranquillement, mais sûrement le tournant Action-RPG opéré par la saga depuis les deux épisodes précédents, quitte à mettre l'infiltration et l'assassinat discret de côté. Malgré son manque d'originalité par rapport à ceux-ci, il offre une expérience fun et plaisante, dont la richesse et la générosité ont conquis tout le monde. De plus, l'ambiance et l'univers vikings sont très prenants, et servent une histoire dense qui donne toujours envie d'aller de l'avant.

Assassin's Creed Valhalla est actuellement vendu pour 59,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : UNBOXING de Assassin's Creed Valhalla : déballage en vidéo et photos de l'édition collector