UNBOXING de Assassin's Creed Valhalla : déballage en vidéo et photos de l'édition collector

Alors que la date de sortie d'Assassin's Creed Valhalla est toujours fixée au 10 novembre sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Xbox Series X et S (puis à partir du 12 novembre sur PS5), Ubisoft n'a pas attendu avant d'expédier certaines éditions physiques du jeu. Nous avons ainsi reçu notre édition collector du jeu chez les Vikings, voici donc un petit déballage en vidéo pour découvrir ce qui se cache dans cette grosse boîte.

Pour rappel, seule l'édition collector d'Assassin's Creed Valhalla sur PS4 comporte un disque, il faut se contenter d'un code sur PC, rien de nouveau, mais aussi sur Xbox One et Xbox Series X et S, ce sera également le cas pour Far Cry 6. Dans notre cas, il s'agit d'une version PC, le jeu est déjà affiché dans notre bibliothèque Uplay, mais ne s'activera que le jour du lancement, frustrant. Mais cela nous laisse le temps d'admirer cette édition collector, qui comprend :

L'édition Ultimate avec le jeu, son Season Pass et le Pack Ultime ;

La réplique Ubicollectibles fidèle d'Eivor (femme) avec son drakkar, d'une hauteur de 30 cm ;

Un coffret collector au design unique ;

Le steelbook au design iconique inspiré par des emblèmes du jeu ;

Une statuette viking d'Eivor (homme) avec son corbeau et sa hache, de 5 cm environ ;

Un certificat d'authenticité numéroté avec le numéro unique de l'édition collector (ici, le numéro 17793) ;

Un recueil de trois lithographies montrant d'éblouissants concept arts créés pour le jeu ;

Une sélection des meilleures musiques du jeu, sur CD.

Nous vous laissons admirer cette édition collector d'Assassin's Creed Valhalla dans notre vidéo maison ci-dessus, ainsi qu'au travers de plusieurs photos sur la seconde page. Pour rappel, la date de sortie du jeu est officiellement fixée au 10 novembre 2020, et vous pouvez précommander l'édition limitée à 59,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : PREVIEW de Assassin's Creed Valhalla : 6h de jeu à la Mercie des fils de Ragnar