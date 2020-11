Assassin's Creed Valhalla : spot TV nord-américain et mythologie nordique dans deux nouvelles vidéos

Il ne reste désormais plus qu'une semaine avant la sortie d'Assassin's Creed Valhalla, les joueurs et Ubisoft sont donc dans les starting-blocks. Du côté de l'éditeur, les vidéos se sont enchaîné dernièrement, entre un long aperçu de gameplay nous montrant Excalibur et divers environnements que nous pourrons explorer, le contenu post-lancement qui nous emmènera en Irlande et à Paris, ou bien encore un spot TV CGI original et fort réussi. Deux nouvelles viennent se rajouter à la liste en ce début de semaine, l'une à destination du marché nord-américain et l'autre destinée à nous autres Européens.

Pour commencer, c'est un spot TV nord-américain qui a été diffusé, se contentant de reprendre des morceaux de la toute première bande-annonce CGI en y ajoutant une voix off, pas la folie en somme. L'autre vidéo du jour est quant à elle bien plus passionnante, puisque le directeur narratif Darby McDevitt y prend la parole pour nous parler mythologie nordique, dont les traditions seront mises en scène par l'intermédiaire d'Eivor et ses compagnons vikings. Et il faut bien avouer qu'il est très bon narrateur ! L'occasion nous est aussi donnée d'admirer les différentes saisons du monde ouvert, et surtout le royaume d'Asgard avec son Bifrost.

Assassin's Creed Valhalla est attendu le 10 novembre sur PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, PC et Stadia, puis les 12 et 19 novembre sur PS5, ainsi qu'au lancement de la chaîne Ubisoft sur Amazon Luna. Différentes offres pour vous le procurer sont affichées dans notre article dédié.

