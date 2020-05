Assassin's Creed Valhalla : Ubisoft devance les critiques et justifie la présence d'une héroïne féminine

''Battlefield V en avait par exemple fait les frais en introduisant des femmes dans la Seconde Guerre mondiale, initiative justifiée par l'approche alternative des évènements réels''oula justification non , y' avait pas de justification et c’était ca le gros probleme, le fait que ca paraissait forcé , mais vraiment il y'a un délire révisionniste forcé de l histoire a tel point que le directeur avait dis je le rappelle '' je veux être du bon coté de l histoire '' et ''les gens qui critiquent notre jeu ferait mieux de lire un livre d'histoire'' , la communication foireuse du jeu tournait autour du réalisme de la retranscription de la seconde guerre mondial ,il a fallut le départ de Sunderland pour que EA essaye de recoller les bout en disant ''noooon mais au fait c etait une approche ''alternative'' ''si ils avaient mieux gérer la communication et si le directeur était pas un connard SJW , battelfield 5 aurait pu fonctionner , faut se rendre compte qu'il pétait un câble quand il entendait le mot ''Fictif et alternatif'' quand les joueurs mentionnait le jeuau moins pour la série assassin's creed c'est plus plausible ,ils font un effort de réflexion et c'est plus justifié qu' un ''Je veux etre du bon coté de l histoire et pi voila''