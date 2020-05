Assassin's Creed Valhalla : l'équipe créative commente la cinématique en vidéo et donne de nouveaux détails, dont un sur la sortie next-gen

Pour profiter un peu plus de l'effervescence due à la diffusion de la première bande-annonce d'Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft a diffusé une autre vidéo sur sa chaîne nord-américaine où deux figures majeures de l'équipe de développement analysent ce trailer durant une vingtaine de minutes depuis chez eux. Sont ainsi présents Ashraf Ismail, directeur créatif, et Darby McDevitt, directeur narratif, les deux hommes étant bien en charge de ce nouvel épisode, mais aussi Youssef Maguid d'Ubisoft News, qui sert d'hôte en posant les questions.

Le début de la cinématique prend donc place dans une colonie norvégienne, la notion de foyer étant une source de motivation pour le héros Eivor, qui rappelons le pourra aussi être une femme si nous le souhaitons.

« Nous avons vraiment hâte que les joueurs puissent vivre cette incroyable aventure Viking » déclare Ashraf Ismail, Directeur Créatif d'Assassin's Creed Valhalla. « En incarnant Eivor, un guerrier et chef de clan viking, les joueurs feront face aux difficultés d'établir un nouveau foyer au beau milieu d'une lutte de pouvoir pour le contrôle de l'Angleterre ».

La scène suivante montre les Vikings devant la statue d'Odin, venant demander des faveurs au dieu avant de partir en expédition, avec à la clé un rituel. Point important que fait remarquer Darby, les peuples vikings se sont installés en Angleterre (enfin, plutôt dans les différents royaumes composant alors ce territoire), se mélangeant avec les locaux, la scène où Eivor épargne des habitants montre ainsi qu'il n'y aura pas que de la brutalité venant de ces pillards. En découle une autre information des plus intéressantes, à savoir la période à laquelle prendront place les évènements du jeu.

Notre aventure commencera en 873 apr. J.-C. et nous devrions finir par quitter la Norvège pour nous installer par delà les mers, faisant ensuite prospérer notre colonie. Vient ensuite le roi Aelfred de Wessex, assurant la narration du trailer, régnant sur le sud de l'île à l'époque. Au passage, il a été précisé que nous devrions pouvoir voyager en Northumbrie, Mercie et Est-Anglie. Nous fendrons les mers à bords des Ferrari des mers que sont les drakkars pour aller mener à bien des raids se traduisant par du vol de richesses, mais il y aura également de larges batailles terrestres où nous pourrons mettre à profit l'utilisation de deux armes en simultané. Il est d'ailleurs confirmé que porter deux boucliers à la fois sera possible ! Et, oui, des colosses comme celui à la toute fin vont bien se mettre sur notre route parmi les différents types d'ennemis, ça promet.

Quant à la lame secrète, Ashraf laisse entendre qu'Eivor rencontrera des Assassins à un point de son voyage assez tôt dans le jeu, avec qui il partagera des points communs, visiblement assez pour se voir remettre cet accessoire meurtrier. Tout a apparemment été fait pour que nous ayons l'impression de ne pas seulement nous retrouver en face d'une fantaisie sur les Vikings, mais bien aussi d'un Assassin's Creed. Sinon, voici une petite précision quant à la prononciation d'Eivor :

Its spelled Eivor

and

pronounced Ay-vor



???? — Ashraf Ismail (@AshrafAIsmail) April 30, 2020

Julien Laferriere, producteur du jeu, a lui donné tout un tas d'informations à Eurogamer, dont un passage intéressera particulièrement les quelques fans de l'action à notre époque, qui fera bien son retour. Ainsi, Layla va à nouveau être la protagoniste de ces segments de l'histoire, avec du lore sur les Isus et une continuation des évènements d'Odyssey (et du DLC Le Destin de l'Atlantide).

Nous avons trouvé un moyen de mélanger le présent dans un nouveau type d'expérience pour les joueurs. Et il est jouable - je peux le confirmer.

Assassin's Creed Valhalla sortira en fin d'année sur PS4, Xbox One, PC et Stadia, mais également sur next-gen. Petit détail à ce sujet, Ashraf Ismail fait ici la distinction en déclarant qu'il sera un titre de lancement des PS5 et Xbox Series X, pouvant laisser penser à des dates un peu différentes sur ces plateformes. Le jeu est le fruit de la collaboration d'Ubisoft Montréal avec les équipes de Sofia, Singapour, Montpellier, Barcelone, Kiev, Bordeaux, Shanghai, Chengdu, Québec, Bucarest, Pune, des Philippines et d'un partenaire externe, Sperasoft studio.

