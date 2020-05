Assassin's Creed Valhalla : voici l'acteur et l'actrice qui jouent Eivor en homme et en femme

La bande-annonce d'Assassin's Creed Valhalla nous a permis de découvrir le visage d'Eivor, le héros de cette nouvelle aventure. Ubisoft a cependant directement précisé que nous aurons le choix entre une version masculine et féminine du personnage pour une trame narrative globalement identique, mais avec quelques subtilités.

Les développeurs ont ainsi travaillé avec deux acteurs danois, un homme et une femme, pour donner vie aux protagonistes. Si vous voulez vous familiariser avec leur visage ou avec leur voix, leurs identités sont déjà connues. Le comédien est peut-être le plus célèbre des deux : il s'agit de Magnus Bruun, apparu récemment en tant que Cnut dans The Last Kingdom après avoir enchaîné les rôles dans les films et séries de son pays.

La comédienne Cecilie Stenspil n'a elle que peu lorgné du côté des productions hollywoodiennes, mais a déjà quelques feuilletons scandinaves à son actif, comme Badehotellet ou Straight Forward, d'ailleurs tourné en anglais. Préparez-vous à les entendre avec leurs plus beaux accents danois si vous prévoyez de jouer en anglais ! Vous avez le temps de réfléchir sur le sexe que vous allez choisir pour votre Eivor : Assassin's Creed Valhalla ne sortira pas avant la fin d'année 2020 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X et Stadia.

