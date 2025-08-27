Atari rachète 5 jeux à Ubisoft

Ubisoft mise sur les AAA et oublie ses petits jeux





Aujourd'hui, Ubisoft est connu pour ses franchises AAA comme Assassin's Creed, Rainbow Six, Far Cry, The Division, Prince of Persia ou encore The Crew. Mais, à une époque qui semble aujourd'hui révolue, le studio français n'hésitait pas à créer des titres originaux, moins commerciaux, mais quand même très sympathiques. Des titres désormais oubliés, mais qui vont avoir droit à une nouvelle jeunesse.

Atari rachète des jeux à Ubisoft





Atari annonce avoir racheté les droits de cinq jeux à Ubisoft, afin « d'élargir leur portée grâce à des formats actualisés, du nouveau contenu et des canaux de distribution étendus ». Ces cinq jeux vont ainsi avoir droit à des rééditions sous le label d'Atari (Infogrames) afin de toucher de nouveaux joueurs, le plus ancien titre a en effet 20 ans !

Voici les jeux d'Ubisoft rachetés par Atari :

Des jeux sympathiques, qui n'ont clairement pas marqué l'industrie, mais Ubisoft ne semblait pas vraiment enclin à les remettre sur le devant de la scène, ce que va faire Atari dans les mois à venir. En attendant d'en savoir davantage sur le retour de Cold Fear, Child of Eden, I Am Alive, Grow Home et Grow Up, vous pouvez retrouver des cartes PSN sur Cdiscount.