Atomfall dévoile sa date de sortie en vidéo

Ces dernières années, Rebellion Developments s'est focalisé sur les Sniper Elite et les Zombie Army, mais également sur des jeux VR et Evil Genius 2: World Domination. Pour son prochain jeu, l'ambiance sera totalement différente. Atomfall nous emmènera dans la campagne anglaise des années 60, plusieurs années après une catastrophe atomique.

Le studio publie aujourd'hui une nouvelle bande-annonce, dévoilant la date de sortie de son jeu d'action et de survie. Atomfall sera disponible le 27 mars 2025 sur PC, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X|S et Xbox One, ainsi que dans le Game Pass. Le titre sortira sur Steam, l'Epic Games Store, le Microsoft Store et le PlayStation Store, mais également en version physique. Fireshine Games et Maximum Entertainment France éditeront et distribueront Atomfall en boîte dans une édition standard. L'édition Deluxe sera exclusivement numérique et rajoutera le DLC Enhanced Supply Bundle, une extension scénarisée après la sortie et trois jours d'accès anticipé au jeu.

Vous pouvez déjà précommander Atomfall à 59,99 € sur Amazon ou à la Fnac.