Balan Wonderworld : une date de sortie et du gameplay amusant pour le nouveau jeu de Square Enix

Balan Wonderworld a fait une apparition lors du Nintendo Direct, mais pas seulement avec une annonce dédiée à la Switch. Le nouveau bébé de Square Enix et des créateurs de Sonic nous a d'abord fait découvrir du gameplay inédit avec Leo et Emma, ses héros plongés dans un monde onirique et qui vont pouvoir revêtir différents costumes pour débloquer différentes habiletés.

Que ce soit en arborant une tenue de mouton pour gagner de la prise au vent ou en se transformant en Pumpkin Puncher pour détruire des obstacles, il faudra redoubler d'imagination et de curiosité pour bien utiliser les plus de 80 vêtements du jeu. Les sortir à bon escient nous permettra aussi de trouver des trophées cachés, et surtout de prendre le dessus sur les boss de fin de niveau. Et nous avons même droit à un aperçu du jeu en coopération locale, ici avec un Joy-Con par joueur.

La date de sortie de Balan Wonderworld est au passage fixée au 26 mars 2021 sur Switch, mais aussi sur PC, PS5, PS4, Xbox Series X et Xbox One.