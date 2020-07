Balan Wonderworld : un jeu de plateformes merveilleux annoncé par Square Enix et des créateurs de Sonic !

Vous vous souvenez de l'initiative Balan Company lancée par Square Enix il y a quelques jours ? Elle devait nous permettre de découvrir de nouveaux jeux d'action, et cela commence dès aujourd'hui avec un titre présenté lors du pré-show du Xbox Games Showcase, un certain Balan Wonderworld.

Sa particularité, c'est qu'il est créé par deux légendes du jeu vidéo. Il y a d'un côté Yuji Naka, l'un des papas de la saga Sonic, et de l'autre Naoto Ōshima, designer du hérisson bleu et directeur de NiGHTS into Dreams... Balan Wonderworld prendra la forme d'un jeu d'action et de plates-formes en 3D prenant place dans le monde fantastique et étrange de Wonderworld, un lieu où les souvenirs heureux et positifs se mêlent aux inquiétudes et aux angoisses.

Nous y suivrons Leo et Emma, un duo de personnage désireux de comprendre ce qui est important dans leur vie et de remettre de l'équilibre dans leur cœur avant de retourner dans le monde réel. Ils devront pour cela traverser une douzaine de contes merveilleux et utiliser plus de 80 costumes associés à des pouvoirs différents, tout en évitant les fourberies du clown Balan.

Balan Wonderworld n'a pas de date de sortie précise, mais est annoncé sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Switch et PC via Steam pour le printemps 2021. Côté Xbox, il sera compatible 4K et Smart Delivery.