Baldur's Gate 3 : une date teasée, enfin de nouvelles informations ?

Référence des jeux de rôle à son époque, la saga Baldur's Gate a un peu perdu de son aura et de sa notoriété au fil des années. Elle va revenir grâce à un spécialiste des RPG, Larian Studios, pour un Baldur's Gate 3 ambitieux.

Les premières informations font état d'une narration riche et d'un monde avec de nombreux choix à réaliser, pour changer un univers virtuel sur lequel nous aurons un contrôle assez important. Aucun détail supplémentaire n'a filtré depuis juin dernier, mais les développeurs se préparent à nous en dire davantage.

Ils viennent de poster une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle nous pouvons voir les membres de l'équipe au travail, derrière leurs ordinateurs ou sur le terrain, en repérage pour des décors à modéliser. La séquence se conclut sur une phrase alléchante, « quelque chose se prépare », accompagnée d'une date, le 27 février 2020. Nul besoin d'être un analyste confirmé pour deviner que nous en apprendrons plus sur Baldur's Gate 3 à ce moment-là, espérons-le avec une bande-annonce et du gameplay. Le RPG est prévu sur PC et Stadia à une date encore inconnue.