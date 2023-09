Baldur's Gate 3 sur PS5 à la manette, une hérésie ?

Baldur's Gate 3 occupe déjà les joueurs PC depuis un mois, et il vient de débarquer aujourd'hui sur PlayStation 5. Une excellente nouvelle pour les joueurs qui vont pouvoir enfin découvrir ce RPG de qualité, qui a déjà reçu des notes folles, mais certains se demandent comment un jeu de rôle taillé pour PC peut fonctionner sur une console de salon.

Techniquement, la PS5 est évidemment capable de faire tourner le jeu, mais les interrogations concernent la maniabilité, Baldur's Gate 3 est avant tout conçu pour être joué au clavier et à la souris. Cependant, Larian Studios a beaucoup travaillé sur l'adaptation des commandes pour la DualSense de la PS5, et il détaille tout cela sur le blog PlayStation :

Une nouvelle génération de RPG

Même si nous avions de l’expérience en ce qui concerne l’utilisation de la manette grâce à notre travail sur la série Divinity: Original Sin, Baldur’s Gate 3 est un jeu bien plus grand et bien plus complexe à adapter.

Nous avons donc simplifié l’interface en transformant la version originale en une série de menus circulaires qui sont plus intuitifs avec une manette. Vous pouvez accéder facilement aux outils essentiels en appuyant sur une gâchette. Cela ouvre un menu circulaire depuis lequel vous pouvez consulter la carte, le journal de quêtes, votre fiche de personnage, le journal de combat, faire de l’alchimie, lancer un repos long ou un repos court, vous rendre à votre camp, faire votre passage de niveau ou même ouvrir l’écran des pouvoirs d’illithid.

Vous utiliserez bien vite par réflexe vos actions, vos sorts mineurs et majeurs, et vos objets. Et croyez-moi : il peut y en avoir beaucoup, peut-être même des milliers si vous aimez amasser tout ce que vous trouvez. Cela va des potions de soin aux armures en passant par les meules de fromage. Organisez vos sorts comme vous l’entendez, changez les actions et les objets disponibles immédiatement. Ajoutez de nouveaux menus circulaires à la liste ou au contraire retirez ceux dont vous ne vous servez pas.

Nous avons également rendu certaines fonctionnalités plus accessibles, comme l’historique des dialogues que vous pouvez ouvrir au milieu d’une conversation si vous avez besoin d’un rappel sur ce qui vient de se dire. La vue tactique aérienne est également facilement accessible en dézoomant complètement grâce au joystick droit. Les actions Sauter et Examiner, très utilisées, sont également facilement accessibles grâce aux touches directionnelles.

La technologie de la manette DualSense

Comme le jeu est sur le point de sortir sur PlayStation 5, nous sommes allés encore plus loin. Nous avons exploité au mieux la technologie de la manette DualSense pour rendre l’expérience aussi immersive que possible en combat et pour faciliter la navigation dans les menus.

En combat, la barre lumineuse prend la couleur de votre sort, c’est-à-dire que la couleur s’adapte au type de dégâts que vous vous apprêtez à infliger ou à la couleur du sort que vous lancez. Pendant certains moments intenses, elle sera également plus lumineuse et accompagnée d’un retour haptique.

Quand votre personnage est paralysé, quand il saigne ou quand il est charmé, votre manette DualSense s’illumine pour prendre une couleur correspondant au mal qui l’afflige.

Nous nous sommes également servi des gâchettes adaptatives gauche et droite pour donner un certain poids au changement de menu. En appuyant légèrement sur une gâchette, vous pouvez jeter un coup d’œil rapide à vos menus circulaires, ce qui est pratique en plein combat. En appuyant plus fort, vous verrouillez le menu en place.

La liberté d’explorer

Dans Baldur’s Gate 3, comme dans toute bonne campagne de Donjons et Dragons, le joueur peut explorer les Royaumes Oubliés comme il l’entend. De la même manière, la flexibilité de la configuration de la manette lui permet de personnaliser ses menus selon ses préférences.

Grâce à la manette, découvrez une nouvelle manière immersive d’explorer Faerûn, sans barrières, en contrôlant directement votre personnage à la troisième personne.

Et si vous avez besoin de pointer et cliquer pour certaines actions, il y a un mode curseur. Ce mode place un curseur sur votre écran et vous pouvez alors contrôler votre personnage de manière plus traditionnelle, en cliquant là où vous voulez vous rendre.