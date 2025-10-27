BALL x PIT, RV There Yet?, CloverPit, c'est quoi ces jeux qui rencontrent un énorme succès ?

Dans le monde des jeux vidéo, parfois, le succès ne prévient pas. Au début de l'été, c'est Peak qui s'est vendu à des millions d'exemplaires. Le jeu d'escalade coopératif de Landfall Interactive et Aggro Crab s'est écoulé à plus de deux millions d'exemplaires en neuf jours sur Steam, mais actuellement, de nombreux titres rencontrent eux aussi un énorme succès.

BALL X PIT, la pluie de boules

Développé par Kenny Sun et édité par Devolver Digital, BALL X PIT s'est vendu à plus de 400 000 exemplaires lors de sa première semaine de lancement. Un succès confirmé par d'autres chiffres :

Plus de 4 000 avis ;

95 % d'avis extrêmement positifs ;

Plus de 34 500 joueurs en simultané ;

Plus de 1,3 million d'heures regardées sur Twitch ;

5,6 millions de vues en VoD ;

1 400 personnes ont utilisé l'intégration Twitch ;

Top 4 des jeux les plus joués sur Steam Deck.

Derrière ce lancement réussi se cache un jeu terriblement addictif, qui avait déjà tapé dans l'œil des joueurs avec sa démo lors d'un Steam Neo Fest. BALL X PIT est un rogue-lite qui reprend le gameplay des casses-briques. Dans un univers de fantasy, nous incarnons un personnage bloqué dans un couloir, où des ennemis descendent vers le bas de l'écran : à nous de les éliminer en lançant des boules rebondissantes. Rogue-lite oblige, nous débloquons des améliorations de boules, modifiant leurs effets. Il est même possible de créer des combinaisons ! Une recette qui fonctionne parfaitement.

BALL X PIT est déjà disponible sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Vous pouvez l'acheter à 14,99 € sur Gamesplanet. Les développeurs ont annoncé qu'une version Switch 2 native sortira le 28 octobre sur l'eShop. Les joueurs qui possèdent déjà le jeu sur Switch auront droit à une mise à niveau gratuite.

RV There Yet?, la coopération, ça paye





400 000 exemplaires vendus sur ordinateurs et consoles, c'est bien beau, mais connaissez-vous Nuggets Entertainment ? Le studio indépendant a lancé la semaine dernière RV There Yet?, qui compte déjà un million de copies vendues, rien que sur Steam. Une information dévoilée ce week-end par le directeur audio et compositeur Dennis Filatov. Tout comme Peak, RV There Yet? fait la part belle à la coopération, ce qui aide à faire grimper les ventes. Dans ce jeu, nous incarnons des vacanciers qui s'aventurent sur un chemin escarpé avec leur camping-car. À l'aide d'un treuil, de communication (via un chat de proximité) et de beaucoup de patience, il faut faire traverser ce camping-car jusqu'au bout de la route. Fous rires (et échecs) garantis.

Escape from Duckov, de la survie avec des canards









bilibili, le YouTube chinois, a eu du flair en éditant Escape from Duckov, le nouveau jeu de Team Soda. Escape from Duckov est un jeu solo PvE nous demandant de survivre en cherchant des ressources, en créant notre base et en améliorant notre équipement. Il n'y a pas grand-chose à voir avec Escape from Tarkov, l'extraction shooter de Battlestate Games. Escape from Duckov a séduit un million de joueurs avec ses petits canards. Car oui, nous incarnons des canards aussi mignons que létaux.

CloverPit, le nouveau jeu préféré des fans de Balatro









CloverPit a déjà un mois, mais lui aussi a rencontré un gros succès avec 750 000 copies vendues sur Steam en deux semaines. Le jeu de machine à sous arbore une esthétique rétro et oppressante à la Buckshot Roulette. Dans CloverPit, les joueurs doivent gagner de l'argent virtuel avec une machine à sous pour survivre. L'aspect rogue-lite inclut des bonus pour augmenter les revenus, à la manière de Balatro. Panik Arcade et Future Friends Games savent parfaitement dans quoi ils ont mis les pieds et vendent CloverPit en bundle avec Balatro, Buckshot Roulette, BALL X PIT, Vampire Survivors ou encore Slots & Daggers.

Slots & Daggers, le rogue-like fantasy avec une machine à sous









Également édité par Future Friends Games, mais développé par Friedemann, Slots & Daggers est un autre rogue-like à surveiller de près. Les studios n'ont pas encore dévoilé de chiffres de ventes, mais il semble évident que le titre a sa place ici. Slots & Daggers demande au joueur de lancer une machine à sous, non pas pour obtenir de l'argent, mais pour affronter des monstres de fantasy. Les cloches, cerises et autres citrons sont remplacés par des épées, des boucliers ou des dagues. Il faut aimer l'aléatoire, mais le joueur peut améliorer ses compétences après les parties.

Avec une telle liste, nous pourrions croire que les succès s'enchaînent sur Steam. Pourtant, 15 736 jeux sont déjà sortis sur la plateforme de Valve en 2025, selon SteamDB. Si BALL X PIT, RV There Yet?, Escape from Duckov, CloverPit et Slots & Daggers ont séduit les joueurs ces dernières semaines, combien sont passés sous les radars, malgré leur qualité ?

