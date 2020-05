Baroque: Original Version, le jeu d'action à la première personne de la Saturn annoncé sur Switch

En 1998 sortait au Japon sur Saturn Baroque, un jeu d'action à la première personne développé par Sting Entertainment. Le titre a eu droit à un portage sur PlayStation l'année suivante, toujours dans l'Archipel, puis à un remake sur PS2 et Wii quelques années plus tard. Cette nouvelle version avait eu la chance de sortir en Amérique du Nord, mais pas en Europe.

Depuis, Sting Entertainment a continué de développer des jeux vidéo, et il n'a jamais oublié Baroque. Le studio japonais vient en effet d'annoncer Baroque: Original Version, un portage du jeu d'origine sorti il y a 22 ans sur Saturn. Il s'agira donc ici de la version d'origine (d'où son nom), et non du remake sorti en 2007. Cette fois encore, l'Europe risque d'être délaissée, le titre n'est pour l'instant attendu qu'au Japon, sur l'eShop des Nintendo Switch.

Baroque: Original Version est prévu pour débarquer dans le courant de l'année 2020 dans l'Archipel, Sting Entertainment dévoilera prochainement d'autres informations, croisons les doigts pour qu'au moins une version anglaise voie le jour.