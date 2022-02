Batman: Arkham Collection, une version Switch dévoilée par un revendeur

Batman est toujours aussi populaire, le Chevalier Noir de DC Comics a régulièrement droit à des films plus ou moins réussis, il sera d'ailleurs de retour en mars prochain avec Robert Pattinson sous le masque dans The Batman. Du côté des jeux vidéo, Batou fait une pause après l'excellente saga Batman: Arkham de Rocksteady et Warner Bros. Games Montréal.

D'ailleurs, la trilogie principale développé par Rocksteady avait eu droit en 2018 à une compilation, Batman: Arkham Collection, sur PlayStation 4 et Xbox One. Mais il semblerait que les jeux soient prochainement de retour, sur Switch. WTT, revendeur français, a en effet listé dans son catalogue Batman: Arkham Collection sur Nintendo Switch, avec une date de placement au 31 août 2022, laissant supposer que la sortie se ferait dans les prochains mois. Bon, le jeu a vite été retiré, mais VGC a eu le temps de faire une capture d'écran, et il rappelle au passage que WTT avait déjà fait fuité l'existence de The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition sur Nintendo Switch avant son officialisation. La boulette...

Sur PS4 et Xbox One, Batman: Arkham Collection incluait pour rappel Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City et Batman: Arkham Knight, mais pas Batman: Arkham Origins, développé par un autre studio. Quoi qu'il en soit, les joueurs sur les consoles de Nintendo n'étaient pas gâtés, ils n'ont eu droit ces dernières années qu'à Batman: Arkham City sur Wii U, ce sera donc l'occasion de découvrir l'excellente trilogie dans son intégralité, si elle est bien confirmée sur Switch. Vous pouvez sinon déjà retrouver Batman: Arkham Collection à 32,78 € sur PS4 via Amazon.

