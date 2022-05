Battlefield 2042 : une mise à jour 4.1 disponible demain, et elle va supprimer un mode à 128 joueurs...

Toujours loin d'être adopté par les fans et les curieux, Battlefield 2042 continue d'enchaîner les mises à jour pour redresser la barre. La prochaine en date, numérotée 4.1, va apporter un changement majeur à l'un des modes les plus appréciés, et ce dès demain sur PC, PlayStation et Xbox.

Le mode Percée va en effet seulement devenir jouable à 64 joueurs sur PC, PS5 et Xbox Series X|S, lui qui l'était jusqu'à 128 joueurs sur ces plateformes. DICE a estimé que des parties avec un nombre resserré de participants seraient plus intéressantes, mais conservera la possibilité de jouer à 128 sur Conquête en next-gen. Les cartes de Percée sur next-gen ne changeront pas toutes pour autant : Décharge, Manifeste, Orbital et Kaléidoscope garderont la même taille, tandis que Sablier, Rupture et Renouveau adopteront la forme de la old gen.



La mise à jour 4.1 amène sinon une réduction de la puissance globale de la tourelle SG-36, supprime l'apport de plaques via le sac de ravitaillement d'Angel, ou améliorée l'aide à la visée sur les cibles en mouvement : tous les détails sont disponibles ci-dessous.

Mise à jour 0.4.1 Correctifs, modifications et améliorations Général Les paramètres Sensibilité visée véhicule et Sensibilité vue libre (véhicule de transport) à la manette s'appliquent correctement.

Amélioration de l'aide à la visée avec les cibles en mouvement.

L'aide à la visée ne devrait plus acquérir de cibles à travers des obstacles fins.

Vous ne devriez plus voir l'écran « Vous avez reçu une promotion » en fin de manche si vous ne montez pas de rang.

Réduction du temps de réponse (input lag) sur toutes les plateformes.

Réglage de la pression de déclenchement, pour plus de réactivité en cas d'entrées de commandes successives. Audio Les annonceurs de Battlefield 1942 et Battlefield 3 ont été remastérisés avec de nouveaux effets sonores de radio. Battlefield Portal Les Spécialistes ont les bonnes animations de fin de manche dans les modes de Battlefield Portal.

Les modifications suivantes ont été apportées aux modèles Extrême de l'Éditeur Battlefield pour plus de cohérence avec nos expériences à l'affiche. Activation de l'ATH dans les modèles Extrême. Désactivation de la minicarte et de la boussole dans les modèles Extrême.

Gadgets Toucher des ennemis avec des effets IEM rapporte correctement de l'EXP pour perturbation.

Suppression du délai de placement des gadgets déployables. Maintenant, ils apparaissent instantanément.

Les gadgets déployables sont plus faciles à déployer. Balise de déploiement La balise de déploiement est plus grande pour qu'elle soit plus visible.

La balise de déploiement est visible de plus loin. Modes Dans cette mise à jour, nous apportons plusieurs modifications aux rotations d'All-Out Warfare. Notre changement principal concerne la suppression de la version 128 joueurs de Percée. Lorsque nous avons examiné les expériences disponibles dans All-Out Warfare, nous avons remarqué que la version 128 joueurs était plus adaptée au mode Conquête et ses vastes espaces, qui se prête mieux à la dimension bac à sable. En mode Percée à 128 joueurs, l'utilité et l'impact d'un joueur ou d'une escouade sur le déroulement de la partie sont limités par l'intensité du chaos. Nous en avons conclu que la version 64 joueurs de Percée représentait une expérience plus tactique. Réduire le nombre de joueurs permet d'atténuer le chaos de l'expérience, et grâce à la réduction du nombre de véhicules de combat disponibles, vous serez en mesure de tenir la ligne de front plus efficacement. Vous aurez également plus d'espace pour travailler ensemble et remplir votre fonction individuelle. Ainsi, en Percée 64, il sera plus facile pour les escouades de coopérer, que ce soit en prenant l'ennemi à revers, en posant une balise de réapparition ou en utilisant le menu pour installer des silencieux avant de sécuriser et tenir un point. Une escouade sera en mesure de renverser le cours de la bataille. Nous pensons que limiter Percée à 64 joueurs réinstaurera le rythme qui favorise le travail d'équipe et le jeu d'objectif. Nous continuerons d'étudier la manière dont nos changements améliorent l'expérience avant le début de la Saison 1. Autres changements Voici la taille retenue pour chaque carte en Percée 64 sur PC, PlayStation®5 et Xbox Series S|X. Décharge, Manifeste, Orbital, Kaléidoscope : version 128 joueurs. Sablier, Rupture, Renouveau : version 64 joueurs.

Soldat La boussole est plus grande lorsque vous visez, pour une meilleure lisibilité. Spécialistes Ange Angel ne peut plus donner de plaques avec son sac de ravitaillement. Boris La tourelle SG-36 repère les joueurs avec un point rouge. Les ennemis repérés sont visibles pour les alliés.

La tourelle SG-36 ne peut plus suivre les personnages derrière les murs.

Les dégâts et la santé de la tourelle SG-36 ont été réduits. Réduction de la cadence de tir (450 -> 250) Réduction des dégâts initiaux (16 -> 10) Réduction des dégâts de fin (10 -> 7) Réduction de la distance avant perte de puissance (50 -> 40) Réduction de la vitesse des projectiles (960 m/s -> 500 m/s) Réduction de la santé (200 -> 150) Temps de verrouillage allongé de 0,3 seconde Réduction du temps d'oubli de la cible (2 s -> 1,5 s) Réduction de la portée de verrouillage (65 m -> 50 m) Réduction du temps de rechargement (5,2 s -> 4,2 s)

Dozer Frapper avec le bouclier SOB-8 tout en étant dans la fumée d'une arme fumigène devrait causer des dégâts. Irish Réduction du temps de recharge du système de fortification (25 s -> 20 s). Armes La mise à jour 0.4.0 a modifié le fonctionnement de certaines armes de manière imprévue, en instaurant des valeurs de dégâts erronées. Avec cette mise à jour, nous restaurons les performances prévues. Vous devriez sentir une amélioration globale des performances des armes.

L'impact des accessoires sur le recul a été réduit, tandis que le recul de base des armes a été amélioré pour compenser. En d'autres termes, les armes sans accessoires sont plus maniables.

Retenir sa respiration avec un fusil à verrou dure 5 secondes maximum. Une pénalité de 5 secondes s'applique si vous maintenez la respiration jusqu'au bout.

Les accessoires sous le canon n'affectent plus la vitesse de déploiement de l'arme.

Réduction générale du recul horizontal des DMR.

Accélération du déploiement des armes d'appui. AC42 Augmentation de la perte de puissance de l'AC42 à longue distance. AK24 Suppression du mode de tir semi-auto de l'AK24.

Augmentation de la cadence de tir de l'AK-24 en mode rafale (900 cpm). NTW-50 Augmentation de l'efficacité du NTW-50 contre les véhicules.

Ajout d'un multiplicateur de dégâts contre les chenilles de chars. PKP-BP Augmentation du recul vertical du PKP-BP et ajout d'un nouveau profil de recul horizontal. SFAR-M GL Augmentation des dégâts du SFAR-M GL à courte et moyenne portée.Réduction de la perte de puissance sur la distance du SFAR-GL. À 20 m, il faut 5 balles pour éliminer un ennemi au lieu de 4.

SVK Réduction du recul horizontal du SVK pour faciliter les tirs successifs.

Augmentation de la perte de puissance du SVK au-delà de 40 m.

Réduction des dégâts des balles haute vélocité du SVK au-delà de 150 m. Il faut 3 balles pour éliminer un ennemi au lieu de 2.

Véhicules Résolution d'un bug qui ne décernait pas d'EXP lorsque vous capturiez un objectif en étant dans un véhicule qui n'avait pas été déployé via le menu de déploiement. Depuis la diffusion de la mise à jour 0.4.0, nous continuons d'apporter des ajustements d'équilibrage au niveau des véhicules, en modifiant le nombre total de véhicules pouvant être actifs simultanément sur les cartes en Conquête et Percée. Conquête 128 Kaléidoscope : 1 véhicule terrestre léger en moins par équipe.

Manifeste : 1 véhicule terrestre léger en moins par équipe. Percée 64 Rupture Ajustement du secteur 4 : 1 véhicule de transport aérien en moins pour les assaillants, 1 véhicule terrestre lourd en moins pour les assaillants et les défenseurs.

Révolte Ajustement du secteur 3 : retrait des véhicules de transport aériens pour les défenseurs, 1 véhicule terrestre lourd en moins pour les assaillants et les défenseurs.

Chrono Ajustement du secteur 4 : 1 véhicule terrestre lourd en moins pour les assaillants et les défenseurs, retrait des véhicules aériens de transport et de combat pour les défenseurs.

Renouveau Ajustement du secteur 4 : 1 véhicule terrestre lourd en moins pour les assaillants et les défenseurs.

Orbital Ajustement du secteur 4 : 1 véhicule lourd en moins pour les défenseurs.

Micro-drone Le MAV appartient désormais à la catégorie des véhicules de transport. M5C Bolte Le lance-missiles du M5C Bolte n'inflige plus de dégâts trop élevés aux véhicules aériens.

Le M5C Bolte appartient désormais à la catégorie des véhicules blindés.

