Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, l'attendrissante aventure se montre davantage en vidéo et se laisse découvrir grâce à une démo

Encore assez récent, Bayonetta 3 ne sera pas le dernier épisode de la licence puisque PlatinumGames et Nintendo nous ont surpris lors des Game Awards 2022 en annonçant Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, une préquelle changeant radicalement d'approche en proposant un gameplay nous faisant contrôler la jeune Cereza avant qu'elle ne devienne la redoutable sorcière de l'Umbra que nous connaissons, mais aussi le démon Chouchou, le tout dans une aventure à l'esthétique singulière prenant place dans la forêt d'Avalon, que les fans de légendes arthuriennes connaissent bien. Les bases du système de jeu nous avaient été expliquées le mois dernier et c'est cette fois le récit qui est au centre d'une longue bande-annonce.

Mais ce qu'il faut surtout retenir de cette communication du jour, c'est qu'une démo de Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon est disponible dès à présent sur l'eShop de la Switch, permettant de découvrir les deux premiers chapitres du jeu. Et si vous choisissez ensuite d'acheter la version complète, votre sauvegarde sera transférée. Les possesseurs de Bayonetta 3 avaient déjà pu avoir un avant-goût du jeu et cette nouvelle initiative va donc permettre à bien plus de joueurs de l'essayer.

La date de sortie de Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon est pour rappel fixée au 17 mars et vous pouvez précommander votre exemplaire sur Amazon au prix de 44,99 €.

