Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon nous présente les bases de son gameplay en vidéo

Après des années d'attente, PlatinumGames a finalement accouché de Bayonetta 3 en fin d'année dernière, mais est loin d'en avoir terminé avec la sorcière de l'Umbra et son multivers. En effet, Nintendo a surpris son monde au cours des Game Awards en annonçant Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon, une préquelle sur l'enfance de l'héroïne, promettant un gameplay tout à fait différent des standards de la licence. Le jeu sortant le mois prochain, il a évidemment refait une apparition à l'occasion du Nintendo Direct.

La bande-annonce nous rappelle les grandes lignes du scénario dans lequel Cereza va braver les dangers de la forêt d'Avalon en quête de sa mère kidnappée, faisant alors la rencontre du démon Chouchou. Le duo sera contrôlable en même temps, ce qui devrait rappeler des souvenirs aux joueurs d'Astral Chain du même studio, avec la créature attaquant alors que la jeune fille pourra entraver les ennemis par exemple. L'approche devrait plaire aux amateurs de stratégie préférant des combats un peu plus posés, surtout que des options aidant à la prise en main seront disponibles. Les joueurs de Bayonetta 3 ont pour rappel accès à une démo in-game pour s'y essayer.

Contrôlez les deux personnages en même temps et obtenez l’énergie élémentaire du bois, de la roche, de l’eau et du feu pour ouvrir de nouveaux chemins et vous défendre plus efficacement face aux fées. Cereza trouvera-t-elle le pouvoir de sauver sa mère retenue prisonnière, et Chouchou arrivera-t-il à retourner d’où il vient ?

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon est attendu le 17 mars sur Switch et peut être précommandé sur Amazon au prix de 59,99 €. Quelques visuels inédits sont à retrouver en page suivante.