Simon the Sorcerer Origins : trailer nostalgique pour la préquelle du point and click culte de 1993, Rick Astley sera sur la bande-son

Le nom de Simon the Sorcerer ne parlera peut-être pas aux plus jeunes d'entre nous, et pourtant, le titre d'Adventure Soft sorti en 1993 avait beaucoup plus aux amateurs de fantasy comedy et de point and click. Plusieurs suites ont été produites les années suivantes, sans le même succès, et alors que la licence aurait pu être enterrée pour de bon, l'éditeur Leonardo Interactive et le studio italien Smallthing Studios ont décidé de développer une préquelle.



Cette aventure se déroulera juste avant les évènements du premier volet et se présentera avec des illustrations et animations à la main, dont nous avons un aperçu dans une toute nouvelle bande-annonce. Toujours doté d'une forte personnalité, le rebelle et sarcastique Simon vivra une nouvelle épopée en point and click, avec des mécaniques plus modernes. La plus grosse surprise de la semaine, c'est que plusieurs morceaux (originaux ?) de Rick Astley, interprète du célèbre Never Gonna Give You Up, seront présents à la bande-son. Allons-nous nous faire rickroller lors de notre quête ?

Simon The Sorcerer Origins est le prequel officiel de la légendaire saga d'aventure de Simon. Le jeu reprend le style classique de l'aventure graphique avec un gameplay et un style graphique modernes. Simon est un gamin rebelle, très rebelle (peut-être BEAUCOUP TROP REBELLE pour ce pauvre monde) ! Ses parents sont obligés de déménager après qu'il s'est fait expulser (DE MANIÈRE TOTALEMENT INJUSTIFIÉE) de l'école. Nouvelle région, nouveau chez lui, nouvelle chambre et... une série d'évènements mettant en lien des temps et des lieux très lointains (aussi connu sous le nom de « développement forcé de l'intrigue «) projette « encore une fois » et pour la première fois Simon dans un monde magique contrôlé par de puissants sorciers (pas doués pour autant) et des créatures bizarres. C'est ainsi que débute une aventure fantastique (et probablement mortelle) où les ennuis le disputent aux énigmes à résoudre, où une ancienne prophétie est annoncée, où il faut redécouvrir d'anciennes installations alchimiques ainsi que des sorts puissants (sans compter les ragoûts peu ragoûtants), le tout en suivant une histoire intense et excitante où se mêlent magie et retour à la maison (merci de mettre une musique puissante ici) ! Ce n'est pas un remake, les gars ! - Simon the Sorcerer Origins est une toute nouvelle histoire dont les racines puisent dans le jeu vidéo actuel.

Des graphismes 2D époustouflants - Les graphismes et les animations de Simon the Sorcerer Origins, travaillés dans le moindre détail, permettent au joueur de vivre son aventure en faisant des allers-retours sans aucune transition du gameplay aux scènes cinématiques.

Énigmes et comédie - Le joueur devra se mesurer à une grande palette d'énigmes. Vous pourrez vous creuser la cervelle avec les énigmes classiques du « prendre et utiliser » auxquelles s'ajoutent des interludes comiques inattendus, ou vous devrez résoudre des arquebuses magiques pour lesquelles vous aurez recours à la magie. Cherchez des indices, des objets à combiner et tout le reste entre les deux pour devenir un magicien à peu près digne de ce nom.

Licence originale - Prequel officiel de la saga légendaire Simon The Sorcerer, ce jeu vous permet de découvrir les origines de Simon et les quelques semaines avant le premier épisode sorti dans les années 90 !

Easter eggs - Ouvrez l'œil et le bon, car ils pourraient être partout, même dans une description d'une page Steam.

En développement depuis 3 ans, Simon the Sorcerer vient officiellement d'être confirmé pour 2024 et il sortira sur PC, via Steam, PlayStation, Xbox et Switch : les PS4 et Xbox One sont sûrement visées, et les PS5 et Xbox Series X|S aussi, avec des versions natives ou rétrocompatibles.