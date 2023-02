Bigscreen Beyond : le plus petit et léger casque sur mesure SteamVR OLED 5K vient d'être annoncé !

Page 2 : Bigscreen Beyond : caractéristiques détaillées et photos

Nous ne l'avons pas vu venir, mais voici qu'un nouveau casque PC VR, le Bigscreen Beyond, vient d'être annoncé par le PDG de Bigscreen (une application permettant de covisionner des vidéos avec ses amis). Mais qu'est-ce qu'un studio de développement d'application de lecture vidéo viendrait faire dans le monde ultra concurrentiel des casques VR ?

Le tour du propriétaire





Le casque Bigscreen Beyond possède des lentilles pancake soutenues par deux écrans OLED de 2560 × 2560 pixels chacun. Le PPD (l'équivalent du DPI sur nos écrans plats), soit la densité de pixel par degrés est de 28 pixels, ce qui promet un espacement entre les pixels vraiment minime. À titre de comparaison, le Meta Quest 2 est à 22 pixels par degrés et pèse 700 g !





Mais ce n'est pas tout. Conscient que les casques VR sont standardisés et peuvent provoquer un inconfort chez certaines personnes (notamment celles possédant des morphologies hors normes), Bigscreen a décidé de rendre obligatoire le scan 3D de sa tête pour acheter le casque. Oui, vous avez bien lu, il s'agit là d'une condition de vente. S'agissant des yeux, l'acheteur pourra envoyer une prescription à Bigscreen afin que les lentilles soient adaptées à sa vue, car la taille réduite du casque empêche d'y glisser des lunettes.

Proposé pour pas moins de 1 369 €, le Bigscreen Beyond ne se destine pas uniquement à être employé au visionnage de films ou autres vidéos, puisque ce dernier est compatible avec le tracking SteamVR. Seul bémol et gros point noir, il vous faudra acheter le matériel à part pour pouvoir en profiter ! Et nous ne savons pas si le suivi des mains permettra de piloter l'appareil, mais c'est peu probable vu l'absence de caméras sur le casque.

Le Bigscreen Beyond peut-être précommandé à l'adresse suivante, les frais de port sont gratuits et les premiers modèles seront envoyés fin 2023. Il est possible pour toute réservation de se faire intégralement rembourser en cas de changement d'avis, y compris pendant l'expédition dudit casque.

Un achat qui s'avère fastidieux

Lorsque les clients souhaiteront obtenir le casque, ces derniers recevront un e-mail les invitant à utiliser leur iPhone (XR ou plus récent) pour mesurer la forme du visage et l'écart interpupillaire. Et si vous êtes de la team Android, vous devrez emprunter l'iPhone de quelqu'un pour pouvoir le faire, et un récent qui plus est, cela commence à faire beaucoup !



Autre frein à l'achat, le casque est livré sans contrôleurs, il vous faudra donc, pour profiter des jeux, acheter en supplément une station de base SteamVR 1.0 ou 2.0 (199,99 €) et des contrôleurs de suivi compatibles à 436 € (contrôleur VIVE Pro 2018), ce qui nous fait un total de 2 004,99 €.





Si l'idée de s'offrir un casque sur mesure qui soit aussi fin, léger et technologiquement abouti paraît brillante, les conditions pour se le procurer ou en profiter pleinement nous semblent tout bonnement scandaleuses.

À la genèse du projet

Darshan Shankar, PDG de Bigscreen, et Philip Krejov, directeur de la section matériel, se sont exprimés à propos de leur casque, l'occasion parfaite de découvrir ce qui les a motivés à passer par la case hardware :

Pour offrir la meilleure expérience logicielle qui soit pour regarder des films dans Bigscreen, nous devions également construire le meilleur matériel avec Bigscreen Beyond. Au lieu de l'électronique grand public à taille unique, nous pensons que les casques VR devraient être un dispositif portable adapté sur mesure, à l'image des lunettes de prescription. Beyond est construit sur mesure pour chaque client, ce qui entraîne des délais de fabrication et d'exécution plus longs. La première vague de livraisons aux clients est censée commencer à partir du troisième trimestre 2023 aux États-Unis. Les autres pays suivront par vagues successives tout au long du reste de l'année. Le client peut annuler sa précommande et demander un remboursement intégral à tout moment jusqu'à l'expédition de son appareil. Les conditions générales s'appliquent.

Nos impressions sur le papier



Vous l'aurez compris, le confort des yeux et de la tête passe avant tout, au détriment du reste. À titre d'exemple, aucune solution audio n'est incluse dans le casque, nécessitant une connexion audio directe au PC ou via le port accessoire USB-C du casque, autant dire que niveau praticité, nous ne sommes clairement pas dans du plug and play !

La société prévoit tout de même un accessoire de sangle audio (99 $) pour pallier le problème, ce qui fera encore monter le prix total de l'ensemble. Tenons-le pour acquis, le casque n'est pas vraiment RSA friendly ! D'autant plus qu'il vous faudra à minima une RTX 2070 ou une AMD RX 5700 XT avec Display Port 1.4 et DSC (Display Stream Compression) requis, ce qui reste une blague compte tenu de la définition élevée des dalles ! Avec une telle configuration, attendez-vous à jouer à vos jeux préférés dans une définition bien en deçà de ce que peut afficher réellement le casque, bien que cela reste suffisant pour la vidéo.

Si vous souhaitez obtenir les spécifications détaillées ainsi que d'autres photos, rendez-vous à la page suivante.