Biped : une version Xbox One annoncée et datée

Déjà disponible sur la plupart des autres plateformes, Biped va très, très prochainement arriver sur Xbox One, via le Microsoft Store évidemment. Le titre de NEXT Studios et META Publishing est pour rappel sorti à l'origine sur PC en dernier, puis sur PlayStation 4 en avril et enfin sur Nintendo Switch en juillet.

Sur PC, Biped est disponible sur Steam et GOG.com, mais avec l'arrivée de la version Xbox One, le titre sera également proposé sur le Microsoft Store pour ordinateurs. La date de sortie du jeu est fixée au 18 septembre 2020 sur les plateformes de Microsoft, l'attente ne sera donc plus très longue.

Biped est pour rappel un jeu d'aventure coopératif, vous pouvez retrouver notre test ci-dessous et acheter un pack avec une Xbox One S et Roblox pour 299 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : TEST de Biped : pas de bras... mais deux pieds et un concept original, surtout à deux joueurs !