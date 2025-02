Black Myth: Wukong, un faible pourcentage de ventes réalisées en dehors de la Chine

Game Science a rencontré un vrai succès critique et commercial l'été dernier avec Black Myth: Wukong, un Action-RPG Souls-like inspiré de la Légende du RoiSinge, Sun Wukong. Le titre s'est vendu à des millions d'exemplaires sur PC et PlayStation 5, la version Xbox Series X|S se fait toujours attendre, mais le studio chinois dévoile quelques informations intéressantes.

Game Science avait déjà affirmé récemment que Black Myth: Wukong compte désormais plus de 25 millions d'exemplaires vendus dans le monde, mais le directeur artistique et cofondateur studio apporte des précisions. Selon Yang Qi, 70 % des ventes de Black Myth: Wukong ont été réalisées en Chine et seulement 30 % en dehors de son pays d'origine. Nombreux sont les Chinois à avoir acheté l'Action-RPG par simple soutien patriotique, un analyste affirmait d'ailleurs que la future extension aurait du mal à séduire plus de 20 % des joueurs, les Chinois trouvant le Souls-like trop difficile.

Malgré tout ça, Yang Qi se dit surpris que tant de joueurs étrangers ont été séduits par Black Myth: Wukong. Le titre est très fortement inspiré de la mythologie chinoise, mais certains thèmes restent universels, comme la philosophie du juste milieu, une notion centrale chez Confusius, mais également chez Aristote en Occident. 80LV, qui relaye tout cela, précise au passage que les ventes de Black Myth: Wukong en dehors de la Chine représentent quand même 7,5 millions de copies et donc environ 225 millions de dollars de revenus. C'est trois fois le budget du jeu, estimé à 70 millions de dollars, le titre n'avait même pas besoin du support des Chinois pour être un gros succès commercial.

Concernant l'extension, elle se fait toujours désirer. Black Myth: Wukong a pour rappel remporté le prix du Jeu de l'Année 2024 aux Steam Awards (mais pas au Game Awards, au grand désespoir du CEO Feng Ji) et il a eu droit à son édition physique sur PS5, vous pouvez acheter le jeu à partir de 58,33 € sur Amazon, Cdiscount et Fnac.