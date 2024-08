Black Myth: Wukong, un guide pour les influenceurs qui fait scandale

C'est demain que sortira Black Myth: Wukong sur PC et PlayStation 5. Le jeu de rôle et d'action du studio chinois Game Science est attendu depuis de longues années, la presse spécialisée a déjà pu longuement mettre les mains dessus et les tests sont globalement positifs. Et, bien évidemment, des influenceurs et créateurs de contenu ont reçu des clés pour réaliser des vidéos ou des livestreams, rien d'étonnant jusqu'ici.

ExServ, ancien journaliste de Gamekult, aujourd'hui auteur et créateur de contenu, a reçu une clé PC pour Black Myth: Wukong, accompagnée d'un document listant des choses à faire et à ne pas faire en réalisant ses vidéos de l'Action-RPG. Des règles de conduite que les influenceurs doivent accepter en utilisant la clé PC, que voici traduites :

À FAIRE Profitez du jeu ! À NE PAS FAIRE N'insultez PAS les autres influenceurs ou joueurs.

N'utilisez PAS de langage ou d'humour offensant.

N'incluez PAS de politique, de violence, de nudité, de propagande féministe, de fétichisation et d'autres contenus qui incitent à un discours négatif.

N'utilisez PAS de mots déclencheurs tels que « quarantaine », « isolement » ou « COVID-19 ».

Ne discutez PAS de contenu lié aux politiques, opinions, actualités, etc. de l'industrie du jeu en Chine.

Eurogamer et d'autres médias journalistiques précisent que leur accord de non-divulgation (NDA) signé en amont du test ne contenait rien de la sorte, le document partagé par ExServ est bien uniquement destiné aux influenceurs et créateurs de contenu. Comme les journalistes, ces derniers ont eux aussi des accords à respecter, mais jamais aussi restrictifs et précis.

Les internautes se posent évidemment plusieurs questions : ce document est-il destiné uniquement aux créateurs de contenu occidentaux ? Est-ce monnaie courante en Chine ? En tout cas, Eurogamer indique que lors de la réalisation de son aperçu, il s'était entretenu avec Game Science, mais le chargé de communication Hero Games avait précisé que le studio chinois « ne répondra qu'aux questions liées au gameplay ». Sans doute pour éviter que la discussion dérive vers les jeux vidéo en Chine, les conditions de développement pendant le confinement lors de la pandémie de COVID-19 ou encore le... féminisme, si tant est que le sujet soit venu sur la table lors de l'échange.

Game Science et Hero Games n'ont pas réagi au contenu de ce document pour les influenceurs. De notre côté, GAMERGEN.COM n'a pas reçu de code en avance pour tester Black Myth: Wukong, l'affaire est plus simple. La date de sortie du jeu est pour rappel fixée au 20 août 2024 sur PC et PS5, la version Xbox Series X|S arrivera plus tard.

