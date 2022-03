Blade & Sorcery : la prochaine mise à jour U11 sera VRaiment magique !

Blade & Sorcery, le simulateur de combats et de magie en bac à sable iconique de la VR n'est plus à présenter et continue à régaler sa communauté au fil du temps. Ainsi, après de régulières mises à jour dont l'ajout récent du mode Donjon ou la sortie de Blade & Sorcery Nomad pour casques autonomes, voici que le studio WarpFrog s'attaque aux effets magiques qui feront peau neuve en se parant pour l'occasion de nouveaux effets VFX ou audio. Déjà très jolis de base, nous risquons donc d'en prendre encore plein les mirettes. Ainsi, le feu va bénéficier de nouveaux effets de particules, de distorsion de chaleur et de fumée améliorée. La foudre quant à elle sera plus crépitante, ses trainées plus erratiques et plus robustes. Enfin, les sorts de gravité se pareront d'une nouvelle brume scintillante violette et une refonte audio apportera des basses plus appropriées et menaçantes, afin de coller encore plus avec la nature de l'effet vortex. Mais ce n'est pas tout, puisque certains effets magiques viendront enrichir un gameplay déjà excellent, mais assez parlé, entrons dans le vif du sujet !

Feu





Qui n'a jamais tenté de fusionner les boules de feu de ses deux mains pour balancer un bon gros Kame Hame-Ha ? Eh bien, c'est chose faite avec le nouveau sort Météore qui vous permettra de vous prendre pour un véritable Super Saiyajin, et de tout rôtir dans un déluge de flammes ! Et si comme Gandalf vous chérissez votre sceptre plus que tout (et que vous avez un faible pour dame Galadriel), sachez que vous pourrez désormais lancer des sorts sans même avoir à lâcher votre bâton, comme un véritable maître d'Aïkido, et ainsi balancer à tour de bras (ou plutôt de bâton) des boules de feu tout en gardant vos deux mains dessus. Le poser brusquement au sol enverra également deux boules de feu tels des missiles magiques vers vos ennemis, avec cependant une chance de les manquer.





Foudre





Le studio rappelle que ce type d'élément est toujours en Work In Progress et que nous en aurons un aperçu par nous-mêmes dans le jeu. Sachez tout de même que pour se défaire d'une foule compacte, il sera possible de libérer toute la force de la foudre dans une onde de choc électrique tout autour de soi, idéal pour calmer les ardeurs de vos adversaires les plus optimistes. Continuons sur cette bonne lancée avec le nouveau sortilège Lightning Arc, véritable fouet électrique (non, pas l'appareil de cuisine), jaillissant de votre sceptre et capable d'étourdir ceux qu'il touche, mais aussi d'amputer ou de décapiter à moyenne distance. Et comment ne pas parler d'électricité sans énoncer le principe de conductivité électrique ? C'est ainsi que nous verrons en action le pouvoir conducteur de la foudre qui se propagera d'un matériau métallique à un autre de manière parfois incontrôlée. Mais attention à ne pas charger électriquement les armes de vos ennemis si vous ne voulez pas les voir bénéficier de cet effet contre vous. Nous imaginons déjà planter une épée dans le dos de notre adversaire qui pourra dès lors servir de paratonnerre sur commande. Enfin, une fois électrisés, les ennemis lâcheront désormais leurs armes, qui auparavant semblaient en absorber les effets.







Gravité





Alors que nous n'étions jusqu'à présent pas affectés par notre propre bulle de gravité, voilà que nous y serons désormais parfaitement soumis, ce qui nous rendra plus légers et capables de sauter plus haut et plus lentement. Combiné avec le nouveau Gravity Jump nécessitant de projeter l'onde de gravité sur le sol, cela nous permettra de faire des bonds de géant pour traverser de grandes distances ou de retomber avec le maximum de force sur la tête de nos adversaires. Mais si vous désirez retomber avec souplesse tel Iron Man, vous préférerez alors la capacité Gravity Glide, une manière de glisser en douceur jusqu'au sol avec la classe d'un super-héros Marvel. En plus d'être cool à utiliser, ces fonctionnalités devraient ouvrir la voie à de nouvelles options de traversées pour le donjon, ce qui ravira les joueurs détestant l'escalade. Enfin, la gravité sera utilisable directement avec les sceptres pour suspendre en apesanteur les objets avant de s'en servir comme massue, ou de les lancer sur les ennemis.







Si vous souhaitez visualiser les GIF de toutes ces améliorations, c'est par ici que ça se passe !



La prochaine mise à jour U11 de Blade & Sorcery devrait débarquer dans les prochaines semaines. Le studio WarpFrog annonce qu'elle arrivera quelques semaines plus tard sur Blade & Sorcery: Nomad (la version autonome sur Quest 2), mais ne bénéficiera cependant pas des améliorations visuelles des sortilèges de la version PC.



Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Meta Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon pour 349,99 €.