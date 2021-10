Blade & Sorcery : avec l'U10, le mode Donjon est de sortie, mais ce n'est pas tout !

Blade & Sorcery, disponible uniquement en PC VR, fait office de référence dans les jeux de combat à l'épée grâce à son incroyable dynamisme rendu possible par un moteur de jeu à la physique très réaliste. Le titre en est toujours au stade de l'accès anticipé (Early Access), mais est perpétuellement mis à jour avec les retours de la communauté, qui s'en donne à cœur joie pour modifier le jeu grâce au modding. Jusqu'alors, le titre n'était qu'un bac à sable proposant différents environnements, des vagues d'ennemis ainsi que l'accès à tout un tas de sorts et armes.

Nous vous parlions dans un précédent article de la volonté du studio Warpfrog d'aller plus loin que le bac à sable en intégrant un nouveau mode de jeu avec progression et exploration à travers divers environnements générés de façon semi-procédurale. C'est chose faite aujourd'hui avec la parution de la mise à jour U10 qui apporte un sentiment de structure et d'objectifs à Blade & Sorcery. Cependant, cette update n'est qu'un premier pas dans la volonté du studio de rendre le jeu plus structuré. Il faudra donc attendre les patchs U11/U12 pour bénéficier pleinement de la progression avec les butins, l'arbre des compétences ou les achats par exemple, mais aussi du double, voire du triple du nombre de salles incluses dans le donjon de l'U10, actuellement au nombre de 50.

Comme en attestent le nouveau trailer et les différents screenshots, nous aurons le loisir d'explorer de vieilles ruines, grottes et terrains ouverts et ce tout en verticalité avec des patrouilles ennemies à l'IA pour le moins assez limitée comme le précise le studio. Pour lancer le monde Donjon, il vous suffira de sélectionner « Greenland » depuis la carte.

Pour le reste, les mises à jour sont nombreuses :

IA des ennemis avec champ de vision et attentive aux sons. Il est maintenant nécessaire d'agir de manière furtive ;

Pour les moddeurs, l'apparition de la prise en charge de créatures personnalisées. Clin d'œil au poulet Jonathan ;





Une mise à jour de l'écran de création du personnage ;

La maison utilisée comme hub dans la phase d'alpha est remplacée par une autre, plus petite ;

Les armes auront dorénavant un niveau de fiabilité et de qualité ;

Nouvelles animations des PNJ ;

Les cartes d'arènes du mode bac à sable ont été retexturées ;

L'armure de certains ennemis a été revue ;

Amélioration des performances du jeu, notamment pour la partie Donjon.

Un vent de fraîcheur souffle donc sur Blade & Sorcery, mais gardez néanmoins en tête que le titre est toujours en phase de développement, donc qu'il n'est pas exempt de défauts.

