Blade & Sorcery : un mode Donjons en approche !

Blade & Sorcery, disponible uniquement en PC VR, fait office de référence dans les jeux de combat à l'épée grâce à son incroyable dynamisme rendu possible par un moteur de jeu à la physique très réaliste. Le titre en est toujours au stade de l'accès anticipé (Early Access), mais est perpétuellement mis à jour avec les retours de la communauté, qui se donne à cœur joie pour modifier le jeu grâce au modding. Actuellement, le titre n'est qu'un bac à sable proposant différents environnements, des vagues d'ennemis ainsi que l'accès à tous les sorts et armes disponibles. C'est en quelque sort un défouloir ultra réaliste pour qui souhaite laisser exprimer sa frustration et son imagination après une dure journée de travail.

Cependant le mode bac à sable nous fait vite tourner en rond et les développeurs l'ont entendu. C'est pourquoi la prochaine mise à jour 10 intitulée « U10 » commencera à proposer un mode Donjons à l'aspect linéaire, mais néanmoins dénué d'histoire. Ici pas de scénario donc, ni de dialogue ou de PNJ, mais une légère toile de fond alimentant l'exploration et le nettoyage des catacombes. Les captures dont nous disposons font état d'un travail soigné au niveau des environnements et des jeux de lumière.

Tout d'abord, accessible comme une map à part entière du mode bac à sable, l'environnement appelé Greenland proposera de parcourir un donjon généré de façon semi-procédurale avec des blocs d'environnements créés par les développeurs placés aléatoirement. De cette façon, chaque exploration du donjon sera différente. Les ennemis ne surgiront plus par vagues, mais seront en nombre défini et apparaîtront en fonction de la configuration des lieux. Ils profiteront par ailleurs d'une IA différente avec l'ajout du mode Patrouille, laissant la place à plus de finesse dans nos déplacements en profitant par exemple des décors pour se cacher. Cependant, les développeurs le précisent, le jeu n'a pas vocation à faire de l'ombre aux ténors de l'infiltration. Il s'agira d'étoffer le gameplay, ni plus ni moins. Par ailleurs, le jeu, proposant de jouer sur la verticalité des niveaux, offrira donc encore plus de dynamisme pour les amateurs de parkour.





Blade & Sorcery n'en est donc toujours pas au stade final de son développement, ce nouveau mode de jeu linéaire est embarqué dans le bac à sable de sorte que le studio Warpfrog puisse bénéficier des retours de la communauté. Il sera déplacé plus tard en tant que section et mode de jeu à part. Les développeurs n'en resteront pas là et ne sont pas avares en informations concernant le futur de leur bébé. Ils ont pour objectif d'explorer encore plus le potentiel de la réalité virtuelle et d'introduire de nouvelles mécaniques de jeu. Concernant le nouvel aspect un brin RPG du jeu, voici quelques annonces à suivre :

Nouveaux biomes ;

Progression (compétences, équipements achetables) ;

Optimisation de l'IA ;

Pillage ;

Donjons moddables ;

Un mode parkour pour chaque donjon.

De bien belles promesses à l'horizon pour un jeu toujours en phase de développement ! N'y voyez cependant aucun frein à l'essayage. Le titre est complet et fonctionnel.

Blade & Sorcery est disponible sur les stores Oculus Rift et SteamVR pour 19,99 €.

