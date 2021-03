Blade & Soul : bientôt une mise à jour avec l'Unreal Engine 4 lancée et une version mobile déjà disponible

Il y a quelques années maintenant, NCSoft lançait dans le monde entier son MMORPG Blade & Soul, qui a rapidement séduit les amateurs du genre. Le titre a depuis évolué, notamment avec des extensions, et les joueurs pourront prochainement le redécouvrir grâce à un nouveau moteur de jeu.

Les développeurs viennent en effet d'annoncer que Blade & Soul allait prochainement accueillir une mise à jour introduisant l'Unreal Engine 4. Il faudra patienter jusqu'à cet été pour découvrir tout ça, mais le studio promet déjà des performances améliorées, des graphismes plus soignés et des temps de chargement réduits. Bien évidemment, les joueurs conserveront leur progression avec cette grosse mise à jour, et NCSoft indique au passage que le titre aura droit plus tard dans l'année à une nouvelle classe de personnage, trois spécialisations pour les classes déjà existantes, des donjons inédits et même de nouvelles mécaniques de jeu.

Et si vous préférez jouer sur mobiles, bonne nouvelle, Netmarble vient de lancer sur l'App Store et le Google Play Store Blade & Soul Revolution, une version pour iOS et Android de son MMORPG. Un évènement pour célébrer le lancement aura lieu demain, le 5 mars, à 18h00 sur Twitch, Facebook et YouTube, en présence de ProZD, TheLazyPeon, CynicAlex et OrangeJuiceGaming. Blade & Soul Revolution bénéficiera de commandes évidemment adaptées aux appareils mobiles, avec des changements dans les mécanismes de chasse, l'équilibrage et la progression des joueurs. Cinq professions seront jouable au lancement, à savoir Maître du sabre, Destructeur, Maître du kung-fu, Maître des éléments et Gardien de la nature, et les développeurs invitent les joueurs à se connecter régulièrement au lancement pour obtenir des récompenses et quêtes quotidiennes pour bien débuter l'aventure. Andy Kang, producteur exécutif chez Netmarble, rajoute :

Le développement de Blade & Soul Revolution fut très agréable. Grâce à l'expérience de notre équipe dans le développement de jeux mobiles de qualité AAA comme Lineage 2: Revolution et A3: Still Alive, nous avons une fois de plus pu travailler sur une célèbre licence connue des joueurs de MMO et de RPG du monde entier et créer une expérience Blade & Soul authentique que tout le monde peut apprécier.

Blade & Soul Revolution est disponible dès aujourd'hui sur l'App Store dans 149 pays et sur le Google Play Store dans 126 pays.