Blankos Block Party : le MMO créatif squatte le non E3 avec du gameplay à gogo

En voilà un qui ne voulait pas se priver de se faire remarquer en cette période de non E3 2020. Blankos Block Party est en effet apparu lors du Summer of Gaming d'IGN, du PC Gaming Show de PC Gamer et du Futur Games Show de GamesRadar, rendant son existence quasiment incontournable si vous avez un peu suivi les présentations de ces derniers jours.



Le projet annoncé l'année dernière a donc commencé à bien prendre forme avec une bande-annonce et plusieurs vidéos de gameplay commentées. Il s'agit d'un MMO créatif qui mêlera jeu de tir et de plateforme où se baladent les Blankos, sortes de jouets à collectionner. Il y aura bien La Jonction pour nous permettre de nous retrouver dans un hub partagé avec des missions prédéfinies et des objectifs à remplir pour obtenir éléments de personnalisation et bonus pour nos personnages, mais la saveur du jeu viendra de la capacité pour les niveaux d'être créés et partagés. Et là, les possibilités semblent très approfondies, et la communauté devrait s'en donner à cœur joie avec cet étrange mix entre Fortnite, Roblox et LittleBigPlanet.

Blankos Block Party est prévu pour 2020 sur PC, et vous pouvez vous inscrire pour sa bêta sur son site officiel.