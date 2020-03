Bleeding Edge : du gameplay pour Mekko le dauphin destructeur, dernier combattant du roster

Comme tous les jeux d'action en multijoueur, Bleeding Edge se doit d'avoir un roster charismatique, avec des personnages dotés de compétences aussi variées qu'attrayantes. Il a été confirmé que douze combattants seraient disponibles au lancement, et le dernier d'entre eux vient d'être introduit.

Il s'appelle Mekko, et n'est rien d'autre qu'un dauphin qui contrôle un robot destructeur. De classe Tank, il est doué pour les tirs à distance, et possède des capacités pour se protéger et s'entourer d'un bouclier. Pour les curieux, il est joué dans la séquence de gameplay ci-dessus par les journalistes de Shacknews, qui prend place sur Landslide, une toute nouvelle carte basée au Mexique. Son histoire et ses capacités sont autrement expliquées ci-dessous.

HISTORIQUE Âge: 10 (estimation)

Lieu de naissance: Hokkaido, Japon

Date de naissance: Date exacte inconnue, environ 2045 BIOGRAPHIE En 2047, naquit un delphineau nommé Mekko. Mignon comme tout, ce petit mammifère à l’œil vif et à la queue bifide nageait vaillamment vers sa vie future. Une vie de captivité et de torture, car il appartenait à une société privée sans scrupule qui le modifiait progressivement pour en faire une arme biologique sonique, seul survivant d’une expérience de communication binaire. L’agonie et la destruction devaient être sa seule raison d’être, comme celle des autres spécimens aquatiques enfermés autour de lui. Trop bien ! Mekko était fini. Pourquoi Mekko ? Mekko colère. MÉCHANTS HUMAINS ! Mais tous les humains ne sont pas malfaisants, et Bleeding Edge allait le prouver. Ils secoururent ce bavard aquatique et mirent un terme à ces expérimentations bioniques marines démentes. Mais Mekko pas comprendre. Mekko DÉTESTER les humains. Mais autres humains être… famille. Alors, lorsque cette bande de marginaux voulut se venger de H.A., Mekko débuta une nouvelle vie faite de grossièretés et de déplacements difficiles. COMPÉTENCES DE BASE SONAR GUN

Tire continuellement sur ses ennemis.

BUBBLE BLOCK

Vous vous protégez avec une bulle de protection. Les dégâts absorbés alimentent le passif Power Orbs .

POWER ORBS

Absorber des dégâts avec Bubble Block génère des Power Orbs. Quand vous lancez des Spéciales, vous pouvez dépenser des orbes pour obtenir des effets supplémentaires. SPÉCIALES LIFELINE

Vous relie à un allié par une corde de secours. Mekko prend un pourcentage des dégâts qu’ils reçoivent. Rappuyez pour ramener l’allié. Avec : donne un bouclier à la cible.

SAFETY ZONE

Désigne une Safety Zone qui accorde à Mekko et ses alliés de l’armure et le vol de vie. Avec : réduit les soins reçues par les ennemis dans la zone.

SURGE

Fonce en avant, renversant les ennemis sur votre chemin. Avec : vous récupérez aussi de la vie en vous déplaçant. SUPER SONIC BARRAGE

Barrage sonique qui inflige de gros dégâts aux ennemis et les repousse.

EXCLUSION BUBBLE

Piège un ennemi dans une bulle. Les ennemis dans une bulle sont invulnérables, mais leur équipe peut les libérer en détruisant la bulle.

Il rejoint donc Buttercup, Cass, Daemon, El Bastardo, Gizmo, Kulev, Maeve, Makutu, Miko, Niđhöggr et ZeroCool au casting de Bleeding Edge. Tous les héros seront jouables lors de la bêta fermée du 13 au 16 mars, accessible à tous ceux ayant précommandé leur exemplaire ou étant abonnés au Xbox Game Pass. La version commerciale est sinon datée au 24 mars sur PC et Xbox One.

