Bleeding Edge : une belle cinématique avant la sortie de l'exclusivité Xbox en multijoueur

Alors que les Battle Royale et MOBA ont déjà leurs rois, Ninja Theory veut sa part dans la guerre des jeux multijoueur avec Bleeding Edge. Dans un univers futuriste où des criminels voleurs d'augmentation s'affrontent pour le plaisir, nous prenons ici part à des combats en 4v4 usant du meilleur des compétences qui leur sont propres.

Douze combattants sont prévus au lancement, et le dernier d'entre eux a été officialisé il y a à peine quelques jours, histoire de compléter un roster complètement loufoque. Bleeding Edge est désormais sur les starting-blocks avant son lancement la semaine prochaine, et s'y prépare avec une ultime bande-annonce sous forme de cinématique : une bonne occasion d'apprécier les codes de son univers et son remarquable casting.

Produit par Xbox Game Studios, Bleeding Edge sortira en exclusivité sur PC et Xbox One le 24 mars 2020. Il coûtera de base 29,99 €, mais sera directement offert aux abonnés Xbox Game Pass.



Lire aussi : Bleeding Edge : prix bas et version physique pour le jeu multijoueur de Ninja Theory