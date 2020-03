Xbox Game Pass : les prochains jeux de mars datés, avec des Avantages exclusifs inédits

Le Xbox Game Pass va encore renforcer son offre ces prochains jours, et pas qu'avec de nouveaux jeux pour son catalogue. Microsoft lance désormais un système d'Avantages exclusifs aux abonnés Ultimate, qui pourront récupérer des bonus pour leurs jeux favoris.

Dès ce mois-ci, vous pourrez donc profiter de récompenses pour World of Tanks: Mercenaries, Sea of Thieves et Smite, mais bien d'autres titres seront concernés par l'offre par la suite.

Abonnement Xbox Game Pass Ultimate | 3 mois 38,99 € sur Amazon* * Prix initial de vente : 38,99€. World of Tanks: Mercenaries Découvrez ou redécouvrez le free-to-play dédié aux affrontements de tanks du milieu du 20e siècle grâce à 3 puissants tanks et plus ! Sea of Thieves L’expérience de piraterie ultime : naviguez, combattez, explorez et collectez les plus gros butins ! De quoi vivre une vraie vie de pirate et devenir une légende. Grâce aux Avantages, vous obtiendrez des voiles ancestrales, une figure de proue, une coque et un drapeau, tous sous le signe d’Ori, pour décorer votre bateau. Smite Devenez un dieu dans le MOBA numéro 1 sur Xbox, grâce à un pack de 5 dieux, des apparences et des packs de voix pour vos personnages, pour partir au combat avec style ! Rejoignez la communauté de Smite, forte de 30 millions de joueuses et de joueurs, et défendez votre portail lors d’affrontements épiques dans le Colisée.

Le Xbox Game Pass en profite pour annoncer de nouveaux titres qui seront ajoutés à sa liste de jeux jouables ces prochains jours sur Xbox One, dont le tout frais Bleeding Edge, qui comme toutes les productions maison sera jouable sans frais supplémentaires dès sa sortie.

Ace Combat 7 : Skies Unknown (19 mars) Devenez un as du pilotage et envolez-vous vers des cieux ultra réalistes avec des mouvements à 360 degrés. Le combat aérien n’a jamais été aussi beau et sensationnel ! Le temps et l’environnement affectent votre avion et votre ATH, afin d’ajouter un sentiment de réalisme extrême, encore jamais ressenti dans un jeu de combat aérien. Décollez et devenez le meilleur des pilotes ! Kona (19 mars) Nord du Québec, Canada, 1970. Un étrange blizzard sévit sur le Lac Atâmipêk. Entrez dans la peau d’un détective pour explorer un village des plus mystérieux, enquêter sur des événements surnaturels et survivre à la colère des éléments. The Surge 2 (19 mars) Frappé par une mystérieuse tempête, l’avion sur lequel vous voyagiez s’écrase en périphérie de Jericho City. Vous vous réveillez plusieurs semaines plus tard dans une prison de la ville. Les robots sont en pleine folie meurtrière, et une nano-tempête menaçante obscurcit le ciel… Avec ses combats au corps-à-corps brutaux, The Surge 2 vous met au défi de découvrir ses secrets. Bleeding Edge – Optimisé pour Xbox One X / Xbox Play Anywhere (24 mars) C’est le clash cybernétique du siècle ! Choisissez votre combattant parmi un large éventail de personnages hauts en couleur en marge de la société : faites chauffer la gomme en incarnant la belle et audacieuse Buttercup avec ses bras amovibles à scie circulaire, incarnez le rocker de Black Metal Niđhöggr et ses solos de guitare électrisants ou écumez les rues dans la peau de l’assassin le plus recherché de New York, Daemon. Entraînez votre équipe avec vous dans Bleeding Edge, une bagarre en ligne électrisante où chaque combattant est mécaniquement augmenté ! Power Rangers: Battle for the Grid (26 mars) L’authenticité des Power Rangers s’allie à la modernité pour des combats comme vous n’en aviez jamais joué. Power Rangers: Battle for the Grid vous permet d’incarner les Rangers d’hier et d’aujourd’hui et de les voir s’affronter comme jamais dans des combats en 3 contre 3. Testez vos compétences en ligne contre vos amis et défiez des inconnus partout dans le monde, pour rejouer inlassablement. C’est l’heure de se transformer !

Sur PC, Bleeding Edge arrivera également le 24 mars, tandis que d'autres titres sont prévus « prochainement », toujours sans date précise pour le moment : Power Rangers: Battle for the Grid et The Surge 2 qui devraient arriver plus ou moins le même jour que sur Xbox One, et Astrologaster.

Astrologaster Une comédie se déroulant dans un Londres Shakespearien. Incarnez le « docteur » Simon Forman et occupez-vous de ses patients grâce à l’astrologie, pour qu’il puisse enfin obtenir un permis médical. Découvrez non seulement son travail, mais aussi sa vie personnelle et ses relations amoureuses. Dans ce jeu narratif inspiré d’une histoire vraie assez grotesque, vos choix seront guidés par la stratégie ou l’instinct, mais ils auront des conséquences, le plus souvent inattendues.

Le revers de la médaille, c'est le départ de plusieurs expériences du Xbox Game Pass, aussi bien sur PC que sur Xbox One, dans les jours qui viennent.

Xbox Game Pass pour Console Borderlands: The Handsome Collection

Cities: Skylines

The Golf Club 2

LEGO Worlds

Operencia: The Stolen Sun

Vampyr Xbox Game Pass pour PC Battle Chef Brigade

Cities: Skylines

Kingsway

Operencia: The Stolen Sun

Orwell: K

Comme ça, vous savez tout ce qui vous attend avec le Xbox Game Pass pour Console et le Xbox Game Pass pour PC d'ici la fin du mois de mars.