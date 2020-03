Xbox Game Pass : le nouvel Ori et d'autres jeux arrivent sur PC et Xbox One, plusieurs titres sur le départ

La deuxième moitié du mois de février réservait déjà son lot de bonnes productions pour les abonnés au Xbox Game Pass, avec des titres comme Kingdom Hearts III ou Yakuza 0. Le mois de mars ne ralentira pas la cadence, avec quatre jeux datés pour le Xbox Game Pass sur Console.

NBA 2K20 et Train Sim World 2020 débarqueront dès le 5 mars pour satisfaire les amateurs de ces grandes séries. Le gros du mois, ce sera forcément Ori and the Will of the Wisps, disponible dès son lancement le 11 mars pour les clients du XGP. Le lendemain, c'est Pikuniku et ses énigmes inattendues qui seront jouables sur Xbox One.

5 mars - NBA 2K20 2K continue de redéfinir les limites des jeux de sport avec NBA 2K20, son gameplay, ses graphismes, ses modes de jeu, un contrôle des joueurs et des options de personnalisation révolutionnaires. Le monde ouvert immersif du Quartier est le lieu idéal pour réunir débutants et basketteurs virtuels confirmés pour créer ensemble l’avenir de la culture basketball. 5 mars - Train Sim World 2020 Train Sim World 2020 est un simulateur immersif à la première personne qui utilise les données du monde réel pour reproduire les performances, les sons et la puissance des trains de la manière la plus réaliste possible. Grâce à la cabine de chauffeur complètement interactive, aux locomotives détaillées et aux trajets reprenant ceux du monde réel, de nombreuses heures de jeu vous attendent. 11 mars - Ori and the Will of the Wisps Disponible dès le premier jour dans le Xbox Game Pass ! Lancez-vous dans une toute nouvelle aventure, au cœur d’un vaste monde regorgeant d’amis et d’ennemis dessinés à la main et plus vivants que jamais. Ori est habitué aux situations périlleuses. Mais lorsqu’un coup du sort met la jeune chouette Kun en danger, il faudra faire preuve d’une bravoure exceptionnelle pour rassembler une famille. Rythmé par une bande originale orchestrale, Ori and the Will of the Wisps perpétue le savoir-faire de Moon Studios en matière de plateforme haletante soutenue par une narration poignante. 12 mars - Pikuniku Pikuniku est un jeu d’exploration et de puzzles merveilleusement absurde qui se déroule dans un univers joyeux et étrange à la fois. Cependant, les apparences sont parfois trompeuses. Aidez ses curieux héros à surmonter les épreuves, démasquer un sinistre complot et commencez une drôle de petite révolution dans cette étonnante aventure dystopique !

Et sur PC ? Comme à l'accoutumée, c'est sans date de lancement précise que nous apprenons l'arrivée de The Lord of the Rings: Adventure Card Game, Mother Russia Bleeds, Pikuniku, Train Sim World 2020 et Ori and the Will of the Wisps, qui lui sera bien évidemment disponible le 11 mars. Pour rappel, du 13 au 15 mars, les abonnés auront aussi accès à la bêta de Bleeding Edge sur console et PC, et State of Decay 2 passera en Juggernaut Edition également le 13 mars.

D'autres titres se préparent de leur côté à quitter le service « bientôt », sans date précise pour le moment : ichtspeer Double Speer Edition, Shenmue I, Shenmue II et Thimbleweed Park quitteront l'ensemble des joueurs, alors que Apocalipsis et Titan Quest: Anniversary Edition vont se séparer des abonnés PC, et Deus Ex: Mankind Divided de ceux sur Xbox One. Ils sont proposés à -20 % jusqu'à leur départ, pour que vous puissiez les acheter à moindre coût si vous voulez les conserver à vie.