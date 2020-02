Xbox Game Pass : Kingdom Hearts III, Yakuza 0 et d'autres bons jeux annoncés pour février

Le Xbox Game Pass va encore grossir ces prochains jours, aussi bien sur Xbox One que sur PC, avec une poignée de AAA et de productions moins coûteuses, mais néanmoins intéressantes.

Le 20 février, le Xbox Game Pass pour Console accueillera Ninja Gaiden II, suivi le 25 février par le mastodonte Kingdom Hearts III, et les intéressants Two Point Hospital et Wasteland Remastered. Le 26 février, Yakuza 0 fera découvrir les origines de la série aux abonnés, et le lendemain, le 27 février, Jackbox Party Pack 3 conclura la vague avec son savoir-faire en termes de party-game.

Ninja Gaiden II

Dans cette suite très attendue du jeu d’action à succès sur Xbox, le Ninja légendaire Ryu Hayabusa doit combattre des hordes d’ennemis maléfiques tout au long de sa quête qui déterminera le destin de la race humaine. Grâce à de nouvelles armes et techniques et de nouveaux lieux et ennemis, Ninja Gaiden II redéfinit les codes du jeu d’action et vous entraîne dans une aventure palpitante et unique.

Kingdom Hearts III – Optimisé pour Xbox One X

Ayant appris que toutes leurs luttes jusqu’ici ont été manigancées par Maître Xehanort dans son complot pour lancer une autre guerre de Keyblade, Sora et ses amis continuent leur recherche de sept gardiens de la lumière capables de résister aux ténèbres à venir. Rejoignez Sora dans son voyage à travers de nouveaux mondes Disney excitants qui donneront à l’histoire une ampleur plus grande que jamais. Le système de combat atteint de nouveaux sommets grâce à des actions à couper le souffle et des mouvements d’équipe spectaculaires avec les personnages bien-aimés de l’univers Disney.

Two Point Hospital – Optimisé pour Xbox One X

Créez de splendides hôpitaux, décorez-les à votre guise, soignez des maladies étranges et gérez un personnel difficile, tout en étendant votre organisation à travers la région de Two Point County. Ne vous attendez pas à des patients normaux à Two Point County. Vous découvrirez des maladies farfelues et propres à Two Point, de la tête d’ampoule au cubisme, chacune nécessitant un traitement avec une machine spéciale.

Wasteland Remastered – Xbox Play Anywhere

Sorti à l’origine en 1988, Wasteland a intronisé les univers post-apocalyptiques dans les jeux vidéo et inspiré l’émergence d’un genre nouveau. Jouez à l’un des RPG fondateurs avec des graphismes et des bruitages remastérisés et une bande originale étendue. 2087, près d’un siècle après une guerre nucléaire totale ayant fait de la Terre un enfer radioactif. Vous faites partie des Rangers du désert, un groupe de justiciers représentant le dernier espoir dans ce qui était jadis le sud-ouest des États-Unis, et le dernier rempart des gens de bonne volonté face à la famine, la maladie, les pillards et les mutants. Mais aujourd’hui, une menace voilée et plus sinistre encore plane sur l’humanité.

Yakuza 0

Yakuza 0 vous replonge dans le faste, le glamour et la décadence absolue des années 80. Prologue aux événements de cette grande saga se déroulant dans le milieu du crime organisé au Japon, cet épisode présente Kazuma Kiryû, un des personnages centraux de la série, et relate son combat féroce contre Gorô Majima, autre personnage récurrent, dans les rues de Tokyo et d’Osaka, tout en faisant la lumière sur leur ascension fulgurante dans la hiérarchie des Yakuza. Les joueurs peuvent jouir de tous les plaisirs coupables qu’offrait le Japon des années 80 : des discothèques aux bars à hôtesses en passant par les salles d’arcade mythiques de SEGA.

Jackbox Party Pack 3

Le troisième volet du party game phénomène comprend le terrible quiz Trivia Murder Party, Quiplash 2 le jeu dans lequel on dit n’importe quoi, le surprenant jeu d’enquête Guesspionage, le combat de t-shirts Tee K.O., et le jeu de tromperie Fakin’ It. Servez-vous de vos téléphones ou tablettes comme manettes et amusez-vous jusqu’à 8 joueurs !