State of Decay 2: Juggernaut Edition, une version améliorée annoncée avant la sortie sur Steam

Paru en mars 2018 sur Xbox One et PC via le Windows Store, State of Decay 2 va débarquer sur Steam le mois prochain. L'occasion pour Undead Labs de lancer une Juggernaut Edition, qui apportera des améliorations au jeu de base.

State of Decay 2: Juggernaut Edition inclura ainsi une nouvelle carte ouverte à Providence Ridge, dans le nord-ouest pacifique, de nouvelles armes de mêlée lourdes demandant du timing pour battre les zombies, des graphismes remastérisés, des pistes audios améliorées et inédites, une interface peaufinée avec un nouveau menu et des commandes améliorées. Mieux encore, les contenus additionnels Daybreak, Independence Pack et Heartland seront inclus de base, tout cela est résumé dans une bande-annonce à admirer ci-dessus.

La mise à jour Juggernaut Edition sera proposée gratuitement aux possesseurs de State of Decay 2 sur PC et Xbox One, ainsi qu'aux abonnés Xbox Game Pass. Sur Steam, la date de sortie de State of Decay 2: Juggernaut Edition est fixée au 13 mars 2020.