Bob L'Éponge : Bataille pour Bikini Bottom - Réhydraté annoncé sur mobiles à petit prix

En juin dernier, THQ Nordic et Purple Lamp Studios sortaient Bob L'Éponge : Bataille pour Bikini Bottom - Réhydraté, remake du jeu PC, PS2, Xbox et Game Boy Color datant de 2003 et qui a rencontré un joli succès sur les nouvelles plateformes. Le titre s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires sur PC, PS4, Xbox One et Switch, et il va très prochainement débarquer sur mobiles.

HandyGames, studio appartenant à THQ Nordic, vient en effet d'annoncer une version adaptée pour iOS et Android de Bob L'Éponge : Bataille pour Bikini Bottom - Réhydraté, dont la date de sortie est déjà fixée au 21 janvier 2021. Le titre sera vendu 8,99 $ sur l'App Store et le Google Play Store, et le studio promet qu'il n'y aura aucune microtransaction ou paiement additionnel, l'intégralité du contenu sera accessible après l'achat. Si la nouvelle bande-annonce montre des séquences bien trop jolies pour du mobile avec même une interface liée aux manettes, la boutique d'Apple dévoile quelques images de ces versions iOS et Android avec des commandes tactiles, adaptées aux smartphones et tablettes.

Si vous préférez quand même jouer sur consoles, Bob L'Éponge : Bataille pour Bikini Bottom - Réhydraté est vendu 24,99 € sur Amazon.