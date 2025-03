BON PLAN : 220 Go de data en 5G à prix léger avec ce forfait mobile

Si vous cherchez un forfait mobile à petit prix et surtout sans engagement sur la durée, tout en profitant de suffisamment de data pour votre utilisation quotidienne et avec en prime un réseau 5G, l'offre actuelle chez Cdiscount Mobile pourrait vous intéresser. En effet, il est possible de souscrire pour 9,99 € par mois en ayant accès à 220 Go en 5G avec les appels et SMS/MMS illimités, le tout utilisant le réseau Bouygues Telecom.

Vous trouverez ci-dessous les informations essentielles concernant ce forfait Cdiscount Mobile sans engagement.

Internet : 220 Go en 5G Depuis la France Métropolitaine. Débit réduit au-delà. Internet depuis EU/DOM : +37 Go en 4G 30 destinations en Europe (27 pays de l'UE + Islande, Liechtenstein, Norvège) et 8 destinations en outre-mer. Appels, SMS/MMS : illimités En France Métropolitaine et depuis l'UE/DOM Carte Sim : 1 € seulement Conservez votre numéro facilement Appelez le 3179 et fournissez le numéro RIO donné. Forfait mobile sans engagement Cdiscount Mobile à 9,99 € par mois