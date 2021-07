BON PLAN chez Gamesplanet : 39 jeux Electronic Arts en promotion jusqu'au 28 juillet

Si Amazon offre deux Battlefield ce mois-ci aux abonnés Prime, Gamesplanet propose un total de 39 jeux Electronic Arts en promotion. Au programme, les franchises Battlefield, Mass Effect, FIFA, Need for Speed, Unravel, Dragon Age, Titanfall, Mirror's Edge et même Star Wars et Simcity sont en réductions jusqu'à -85 % jusqu'au 28 juillet.





Pour l'occasion, nous vous proposons une sélection d'une dizaine de titres profitant des plus grosses réductions parmi ceux proposés par Gamesplanet :