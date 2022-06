BON PLAN sur GOG.com : les Summer Sale sont lancées avec un jeu culte offert

Comme souvent, GOG.com organise des périodes de soldes, proposant de nombreux jeux de son catalogue à prix cassés, et toujours sans DRM. Et pour accompagner le lancement des Summer Sale 2022, la plateforme offre un jeu, à savoir Sanitarium, titre d'aventure en point & click horrifique et culte.

Sanitarium est à récupérer sur GOG.com avant le 8 juin prochain, 13h00, et il s'agit du premier des cinq jeux qui seront offerts tout au long des soldes. Pour en revenir aux Summer Sale, il y a déjà de belles choses à prix cassés, voici quelques offres :

D'autres jeux sont évidemment en promotion, avec des ventes flash qui sont renouvelées toutes les 48 heures, tout cela est à retrouver sur GOG.com.