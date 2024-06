BON PLAN : un jeu de course arcade réussi et amusant en promotion

Déjà très sympathique, Hot Wheels Unleashed a eu droit à une suite l'année dernière. Le jeu de course de Milestone avec les petites voitures de Mattel propose pour rappel des courses arcades avec un tas de véhicules, sur des tracés déjantés et vertigineux. Si vous étiez passé à côté, bonne nouvelle, il est en promotion.

C'est Amazon qui casse les prix des Day One Edition et Pure Fire Edition de Hot Wheels Unleashed 2: Turbocharged, cette dernière inclut pour rappel le jeu, six voitures additionnelles et une Twin Mill en modèle réduit avec une livrée exclusive. Voici les offres chez Amazon :

Mettez un coup de boost à votre fun avec HOT WHEELS UNLEASHED 2 - Turbocharged - Pure Fire Edition, qui comprend : Le jeu HOT WHEELS UNLEASHED 2 - Turbocharged ;

Un modèle réduit Twin MillTM avec une livrée exclusive ;

HOT WHEELS UNLEASHED 2 - Unstoppables Pack, qui inclut deux véhicules : F1 Racer et Sand Burner ;

HOT WHEELS UNLEASHED 2 - Speed Kings Pack, qui inclut deux véhicules : Impavido 1 et Electro Silhouette ;

HOT WHEELS UNLEASHED 2 - Just a Scratch Pack, qui inclut deux véhicules : Speed Bump™ et Sudden Stop.

Si vous pensiez que le premier chapitre était incroyable, eh bien, Hot Wheels Unleashed est de retour pour vous épater davantage ! Plus de 130 véhicules sont dorénavant disponibles ainsi que de toutes nouvelles catégories ! Chaque véhicule a son propre style de conduite, améliorez-les, soyez stratège et triomphez sur de tous nouveaux environnements tous plus impressionnants les uns des autres ! Mais faites attention, l'herbe, le sable et bien d'autres choses encore affecteront directement la maniabilité du véhicule - un élément à garder à l'esprit lorsque vous choisirez votre bolide.



Le nouveau mode campagne propose une aventure inédite et originale riche en narration ! La ville est attaquée et vous êtes le seul à pouvoir la sauver du chaos. Comment ? Facile : en remportant des courses et des défis passionnants ! D'accord, ce ne sera pas si facile que ça... mais ce sera assurément excitant ! Prêt à devenir un héros ? Alors attachez votre ceinture !