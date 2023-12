BON PLAN : le jeu le plus vendu de la Switch et son extension à prix réduit

Nintendo aura usé Mario Kart 8 jusqu'à la corde, mais c'est bel et bien terminé. Le jeu, sorti à l'origine sur Wii U, a eu droit à une version Deluxe sur Switch puis à un Pass circuits additionnels rajoutant pas moins de 48 tracés supplémentaires. Le constructeur a même lancé une version physique de cette extension avec de petits goodies.

Si vous n'avez pas encore craqué pour le jeu le plus vendu sur Nintendo Switch, Mario Kart 8 Deluxe et le Set Mario Kart 8 Deluxe - Pass Circuits Additionnels sont actuellement en promotion à la Fnac. En rajoutant les deux produits (le jeu et l'extension) dans le panier, le prix passe à 59,98 € au lieu de 72,98 €. Le Set physique inclut pour rappel 10 autocollants, 5 cartes illustrées, 4 pins et un code de téléchargement pour le Pass Circuits Additionnels.

Mario Kart 8 Deluxe : Faites la course n’importe où, n’importe quand. Foncez vers la victoire dans la version accomplie du jeu Mario Kart 8. Le plus grand choix de pilotes de la série. Le jeu Mario Kart 8 Deluxe a 42 personnages parmi lesquels choisir – la plus grande distribution dans la série ! Une tonne de circuits. Disputez des courses dans pas moins de 48 circuits, incluant des pistes inspirées des séries Excite Bike et The Legend of Zelda. Passe de circuits additionnels : Doublez vos options de circuits avec la passe de circuits additionnels Mario Kart 8 Deluxe ! Ajoutez un total de 48 circuits et 8 personnages additionnels au jeu Mario Kart 8 Deluxe comme contenu téléchargeable payant. Faites la course sur vos parcours préférés ! Faites la course sur des circuits comme la Traversée de Tokyo du jeu Mario Kart Tour, en plus de classiques comme Flippeur Waluigi de DS et Supermarché Coco de Wii.

