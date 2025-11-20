BON PLAN : Leclerc casse le prix de ce gros jeu de sport

Comme chaque année, les amateurs de basketball ont pu craquer pour NBA 2K26, un jeu édité par 2K Games et développé par Visual Concepts. Ce dernier opus, lancé au début du mois de septembre, a su séduire les passionnés : NBA 2K26 a une note moyenne de 82/100 sur Metacritic. Mais si vous n'avez pas encore cédé à l'achat, voici une offre qui pourrait vous faire craquer.

NBA 2K26 à petit prix chez Leclerc





À l'occasion des promotions lancées en amont du Black Friday, Leclerc propose une très grosse promotion sur le jeu de basketball. NBA 2K26 passe à 23,77 € sur consoles, soit une réduction de plus de 30 € sur le prix de vente habituel. Le bundle avec une PS5 est quant à lui affiché au prix de 549 €. Malheureusement, il n’y a pas de promotion sur ce pack. Voici les offres :

Votre honneur est en jeu dans Ma CARRIÈRE, MyTEAM, Ma NBA, The W et Partie rapide. Montrez tous les moves hyper réalistes que vous maîtrisez, Propulsé par ProPLAY, défiez vos amis ou vos rivaux dans les modes compétitifs NBA 2K26 et ne doutez jamais que c’est vous le king avec Leave no doubt. PROPULSÉ PAR ProPLAY



Dominez chaque possession grâce à une technologie immersive qui transforme des séquences NBA en gameplay ultra-réaliste. Vivez chaque dribble et chaque crossover avec des sizeups revisités et découvrez des déplacements rapides et dynamiques grâce aux toutes nouvelles fonctionnalités ProPLAY. COMPOSEZ VOTRE ÉQUIPE DANS LA VILLE



Créez un Mon JOUEUR exceptionnel et gravissez les échelons jusqu’au sommet de la NBA, dans un tout nouveau parcours Ma CARRIÈRE. Faites équipe avec vos amis dans une ville époustouflante, aux lignes épurées, gagnez en reconnaissance pour augmenter votre RÉP et affrontez des équipes rivales pour dominer le Parc. RÉUNISSEZ LES STARS DANS MyTEAM



Collectionnez et affrontez les légendes d’hier et d’aujourd’hui dans MyTEAM. Composez une équipe de stars, mettez votre équipe de rêve à l’épreuve dans les nouveaux modes solo et multijoueur et obtenez de nouvelles cartes pour concrétiser votre rêve MyTEAM. VOTRE ÉQUIPE, VOTRE HISTOIRE



Dirigez une franchise NBA en tant que manager général dans Ma NBA. Choisissez parmi 30 équipes, vivez 30 scénarios Mon MG uniques inspirés de la vraie vie et poursuivez votre objectif ultime : remporter un championnat. Influencez l’avenir du sport et marquez l’histoire de la ligue à jamais.