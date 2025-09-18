BON PLAN : la PS5 avec lecteur de disque baisse (un peu) de prix sur Amazon

Contrairement aux consoles de précédentes générations, la PlayStation 5 n'a pas baissé de prix après sa sortie. Non, deux ans après le lancement, Sony a augmenté le prix de vente de ses PlayStation 5, la console avec lecteur de disque coûte ainsi 549,99 €. Une sacrée somme, alors toute promotion est bonne à prendre.

Et justement, Amazon propose en ce moment une petite offre sur la PlayStation 5 avec lecteur de disque. La PS5 Édition Standard passe à 499,99 € au lieu de 549,99 €, la console revient donc à son prix de base de 2020, ce qui vous laisse 50 € pour acheter un gros jeu à côté.

PlayStation 5 avec lecteur Blu-ray. Une console révolutionnaire entièrement centrée sur le joueur pour des expériences encore plus immersives et connectées avec vos jeux PS5 et PS4 rétrocompatibles.

