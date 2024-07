BON PLAN REKT : la belle promotion du moment, le siège gaming OFFICE-R à bon prix

REKT est une marque française qui a fait ses preuves au fil du temps. De notre côté, la firme a su nous convaincre. Pour le coup, nous vous invitons à lire nos impressions sur le terrible REKT RGO. En attendant, sachez qu’un siège gaming, qui a su convaincre les consommateurs, est en promotion. Lequel ? Le REKT OFFICE-R qui est vendu à 499 € au lieu de 569 €.

Voici un petit descriptif de la bête :

La chaise REKT OFFICE-R a été conçue pour avoir un maximum d’ergonomie et de confort au quotidien. Grâce à ses 12 points de réglage, vous aurez l’occasion de trouver votre position parfaite. Que ce soit pour jouer ou travailler intensément, ou juste pour flâner devant Youtube, vous allez pouvoir adapter votre chaise à votre activité.

Dans ses 12 points de réglages, vous pourrez jouer autant sur l’appui tête, le dossier, l’assise, ou encore les accoudoirs. Son mécanisme synchrone en ravira plus d’un dans les petits mouvements et moments de détente du quotidien.

Cela vous permettra d’adopter une position qui vous fera économiser de l’énergie au fil du temps, ou plutot gagner en forme physique. Vous en finirez avec les petits maux de dos en fin de journée.

Coté matériaux, nous avons regroupé les plus qualitatifs et durables. En effet, nous utilisons un Mesh Made in Germany de chez Krall and Roth® sur le dossier de la chaise permettant d’avoir confort, soutien, résistance et durabilité.

Coté assise, nous avons choisi une assise en mousse de 55kg/M3, parfait équilibre entre confort et résistance.

Pour finir, toute la structure plastique est faite de nylon recyclé, lui conférant son coté éco responsable.

La OFFICE_R est conçue non seulement pour soulager la charge et la pression, mais également pour maintenir votre corps naturellement équilibré et bien soutenu afin que vous puissiez rester concentré sur votre travail.