BON PLAN : trouvez des jeux à tout petit prix, voici une petite sélection pour vous guider !

Forza Horizon 5 : 18/20 - Indispensable ! Comme toujours avec la franchise, le contenu est énorme, le joueur ne s'ennuie jamais, le plaisir de conduite est immédiat et ne vous lâche jamais, sans parler des graphismes somptueux, qu'importe le mode ou la machine utilisée. Forza Horizon 5 est indubitablement le meilleur opus de la franchise, et sans doute le meilleur jeu de course arcade jamais réalisé à ce jour. Oui, rien que ça. God of War : 19/20 - Indispensable ! Version PC disponible en précommande sur le site. Cinématiques en plan-séquence, direction artistique écrasante, gameplay survolté, bande-son sensationnelle, ce nouvel épisode est un chef-d’œuvre vidéoludique qui mérite d’être porté à bout de bras. Il est certain que ce God of War va marquer les esprits, ainsi que l'histoire du jeu vidéo ; son nom risque de retentir pendant des années tellement le titre est incroyable. Il y aura un avant et un après, c'est certain... Age of Empires IV : 16/20 L’expérience Age of Empires IV n’en reste pas moins excellente dans l’absolu. Avec ce quatrième opus, la série n’a rien perdu de son charme. Bien au contraire, il capitalise sur la profondeur des précédents épisodes qu’il compile de manière plus harmonieuse. Le contrecoup, c’est cette impression d’avoir un jeu vieillot sur les bras. Un titre dont la structure camoufle les innovations dont Relic nous gratifie. Far Cry 6 : 17/20 Cette aventure à Yara est donc la suite de celle à Hope County, les fans ne seront pas dépaysés par le gameplay et les rouages de cet épisode, explorant avec plaisir cette île des Caraïbes et participant à une révolution, mais sans trop savoir sur quel pied danser. Entre l'humour idiot et les sujets sérieux, Far Cry 6 n'arrive pas à choisir. En résulte un jeu qui n'arrive pas à être totalement marquant par son scénario pourtant très adulte, ni totalement délirant malgré ses personnages et armes. Un Far Cry très plaisant, les fans ont tout intérêt à se pencher dessus, mais il aura bien du mal à être le plus impactant de la licence. Death Stranding : 19/20 La direction artistique, l'histoire, les personnages et l'univers décalé voilent les imperfections pour laisser place à une œuvre vidéoludique captivante. Une fois achevée, nous avons ce besoin d'y retourner pour découvrir les petits secrets éparpillés à droite, à gauche. Le Death Stranding s'empare de nous, notre corps vibre, le cerveau reste connecté. Nous avons là un incontournable à ne pas louper, sans l'ombre d'un doute.

